Diyarbakır'daki HDP mitingindeki patlama için bir başsavcıvekili, 4 savcı görevlendirildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) mitingindeki patlamaya ilişkin soruşturmanın Cumhuriyet başsavcıvekili ve 4 savcı tarafından yürütüldüğünü bildirdi.

Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz tarafından yapılan yazılı açıklamada, İstasyon Meydanı'nda HDP'nin miting yaptığı saat 17.46 - 17.48 sularında patlama olayının meydana geldiği anımsatıldı.

Olayda N.K. ile Ş.K'nın hayatını kaybettiği, 100'ün üzerinde vatandaşın da patlama ve sonrasında yaşanan izdiham nedeniyle yaralandığını belirten Solmaz, bir kısım kolluk görevlilerinin de yaralandığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Otopsinin 2 Cumhuriyet savcısı nezaretinde 2 adli tıp uzmanı ile gerçekleştirildiğini ifade eden Solmaz, olay kapsamında diğer delillerin toplanması için de 1 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini belirtti.

1 kişi patlama öncesi yüksekten düşerek öldü

Başsavcı Solmaz, mitingin düzenlendiği alandaki patlamadan yaklaşık 2 saat öncesinde yüksekten düşme sonucu hayatını kaybeden R.Y'nin (16) ölümünün patlama olayına bağlı olmadığının tespit edildiğini bildirdi.

Solmaz, şu ifadelere yer verdi:

"Soruşturma kapsamında delillerin toplanması ve olayın faillerinin tespitine yönelik, olayın meydana geldiği alanda Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Cumhuriyet başsavcıvekili ile Cumhuriyet savcısı nezaretinde Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekiplerince, gerekli inceleme yapılarak olay ve olay yeri ile ilgili kamera görüntüleri ve olay yerinde bulunan delil niteliğindeki materyaller muhafaza altına alınarak inceleme başlatılmıştır. Şahsım nezaretinde Cumhuriyet başsavcıvekili, 4 Cumhuriyet savcısı ile patlama olayıyla ilgili yürütülen soruşturma, tüm ayrıntılarıyla çok yönlü olarak devam etmektedir. Her ihtimalin titizlikle araştırıldığı soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında kamuoyuna bilgi verilecektir."