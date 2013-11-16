Barzani: Yaşasın Türk ve Kürt kardeşliği, yaşasın özgürlük!

Diyarbakır, Başbakan Tayyip Erdoğan, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile sahnede Şivan Perwer ve İbrahim Tatlıses'i buluşturan tarihi bir güne sahne oldu. Kürtçe konuşarak onbinlere hitap eden Mesud Barzani, 21 yıl sonra ilk kez geldiği Diyarbakır'da "Hepimiz biliyoruz ki, 25 yıl önce karşınızda konuşamazdım. Barışın temeli atıldı. Türk ve Kürt kardeşlerimden isteğim barışa destek vermeleri" dedi. Barzani konuşmasının sonunda Türkçe ve Kürtçe olarak Diyarbakırlılara "Yaşasın Türk ve Kürt kardeşliği! Yaşasın barış! Yaşasın özgürlük" diye seslendi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenini gerçekleştireceği Kantar Kavşağı'nda Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile el ele halkı selamladı. Barzani konuşmasında Türklerden ve Kürtlerden çözüm sürecine destek istedi.

Törende ilk konuşmayı yapan Barzani'nin sözleri Türkçeye çevrildi. Barzani "tarihi buluşma sürecinin ilk olarak Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Erbil'e gelişi ile başladığını, Türkiye ile karşılıklı olarak kardeşlik hisleriyle bağlı olduklarını" söyledi. "Ortadoğu halklarının birlikte yaşama zamanının geldiğini, savaşların denendiğini ancak kimsenin savaştan bir yarar görmediğini" belirten Barzani, "artık Türk ve Kürt gençlerinin birbirlerinin kanını dökmemesi gerektiğini" vurguladı. "Barış yolunu açtığı için" Başbakan Erdoğan'a teşekkür eden Barzani, "Barışın temeli atıldı. Barış sonuca varacak. Türk ve Kürt kardeşlerimden isteğim barışa destek vermeleri" dedi.

25 yıl önce Diyarbakır'a gelip böyle bir konuşma yapamayacağnın bilindiğini vurgulayan Barzani, bunun barış sayesinde mümkün olduğunu ifade etti. Barzani konuşmasını, Türkçe ve Kürtçe dile getirdiği "Yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği! Yaşasın barış! Yaşasın özgürlük" sözleriyle tamamladı.