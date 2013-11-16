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Başbakan'dan Baydemir'e ilk ziyaret

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak ile saat 11.30'da Diyarbakır'a geldi

16 Kasım 2013 14:42

Diyarbakır’a giden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı havaalanında Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir karşıladı. Erdoğan, Osman Baydemir'i belediyede ziyaret etti. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesud Barzani ve ünlü şarkıcı Şivan Perwer de kente geldi.

Erdoğan'ı Diyarbakır Havaalimanında İçişleri Bakanı Muammer Güler, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Diyarbakır Valisi Mustafa Cahit Kıraç, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana, BDP milletvekilleri Sırrı Sakık, Altan Tan, Esat Canan ile İl Emniyet Müdürü Recep Güven ve diğer yetkililer karşıladı.

Başbakan Erdoğan, Başkan Osman Baydemir'i makamında ziyaret etti. Baydemir, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Erdoğan'ın belediyeye gelişi sırasında bazı vatandaşlar kendisine sevgi gösterisinde bulundu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni en son 1998'de dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ziyaret etmişti. Erdoğan, bin 300 tesisin toplu açılışı için düzenlenen törene de katılacak.

Başbakan Erdoğan'ın davet ettiği Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesud Barzani, 21 yıl sonra Güneydoğu'ya ayak bastı. Barzani, sabah saatlerinde Habur Sınır Kapısı'ndan ünlü sanatçı Şivan Perwer'le Türkiye'ye geldi. Barzani ve Perwer'in olduğu konvoy, karayoluyla Diyarbakır'a geldi. 37 yıl sonra memleketine gelen Perwer, şarkıcı İbrahim Tatlıses ile düet yapacak.

Kentte düzenlenecek toplu nikah töreninde 360 çiftin nikahı kıyılacak. Tarihi ziyarette yaşanacak bir başka ilk ise Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin belediye ziyareti olacak. Barzani, Pazar günü Osman Baydemir'le makamında görüşecek. Bu arada, törenleri izlemek üzere 300'den fazla basın mensubu da kente geldi.

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