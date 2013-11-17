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Barzani: Barış için 10 defa daha gelirim

Son olarak Osman Baydemir'i ziyatet eden Barzani, Türkiye'den ayrıldı

17 Kasım 2013 22:19

 

Kürtlerin varlığını ispat ettiğini kaydeden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, "Diyarbakır'a barış amacıyla geldik. Barış için gerekirse 10 defa daha gelirim" diye konuştu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Baydemir ise Diyarbakır'a hiçbir cenaze gelmediğini, Diyarbakır'dan da başka şehirlere cenazeler gitmediğini kaydederek, bunun sevindirici olduğunu vurguladı.
Osman Baydemir ziyaretinin ardından Barzani Türkiye'den ayrıldı.
Başbakan Erdoğan'ın daveti üzerine Diyarbakır'a gelen Barzani ve beraberindeki heyetin son durağı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi oldu. 
Sanatçı Şivan Perwer ve beraberindeki heyet ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Barzani'ye, belediyenin girişinde bulunan ve 1939 yılında Diyarbakır'ın havadan çekilen fotoğrafı önünde kent ile ilgili Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir tarafından bilgi verildi. 
Yaklaşık bir saat süren görüşmede Barzani ve heyetinin yanı sıra AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, AK Parti eski Diyarbakır Milletvekili Abdurrahman Kurt ile sivil toplum örgütü temsilciler de yer aldı.
 

'Barış için 10 kere daha gelirim'

 
Görüşmede Barzani, Kürtlerin sorunlarını çözmeyi hedeflediklerini belirterek, eski zor günlerin geride kaldığını ifade etti.
Kürtlerin varlığını ispat ettiğini kaydeden Barzani, "Diyarbakır'a barış amacıyla geldik. Barış için gerekirse 10 defa daha gelirim" diye konuştu. 
Baydemir ise Diyarbakır'a hiçbir cenaze gelmediğini, Diyarbakır'dan da başka şehirlere cenazeler gitmediğini kaydederek, bunun sevindirici olduğunu vurguladı.
Bağımsız Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana ve Bağımsız Mardin Milletvekili Ahmet Türk de Barzani'nin ziyaretiyle ilgili memnuniyetlerini dile getirdi.
Görüşmenin ardından Baydemir, Barzani'ye Gölge ve Işık Sanat Atölyesi'nde yapılan Diyarbakır'ı simgeleyen çini bir tabak ile 'Amed' adlı Kürtçe kitabı hediye etti.
Daha sonra bir restoranda verilen yemekte Barzani, Baydemir, HAK-PAR Genel Başkanı Kemal Burkay ve bazı milletvekilleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Burada, Barzani'ye babası Molla Mustafa Barzani'nin fotoğrafı armağan edildi.
 

Türkiye'den ayrıldı

 
Barzani ve beraberindeki heyeti taşıyan yaklaşık 20 araçlık konvoyun Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a geçiş yaptığı görüldü. Konvoya gümrük sahasına kadar Şırnak Vali Vekili Mustafa Akgün de eşlik etti.

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