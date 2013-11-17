'Barzani Rojava'da PYD'nin de facto yönetim kurmasına izin vermeyecek'

Başbakan Erdoğan ile Mesud Barzani Diyarbakır'da akşam saatlerinde 1 saat 20 dakika süren bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Türk ve Kürt tarafının dört başlıkta mutabakata vardığı belirtildi. Buna göre, Suriye’nin kuzeyinde (Rojava) PYD’nin kurmak istediği de facto yönetime Kuzey Irak Kürt Yönetimi müsaade etmeyecek.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani bugün Diyarbakır’da birlikte katıldıkları nikah töreninin ardından, akşam saatlerinde 1 saat 20 dakika süren bir toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmeye, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı İbrahim Kalın katıldı.

Radikal’den Tarık Işık’ın haberine göre, liderler toplu açılış töreninde verdikleri mesajları değerlendirdi. Toplantıda, Türk ve Kürt tarafının dört başlıkta mutabakata vardığı da belirtildi. Mutabakata varılan başlıklar şöyle:

1- Barzani, çözüm sürecine destek vermeye devam edecek.

2- Suriye’nin kuzeyinde (Rojava) PYD’nin kurmak istediği de facto yönetime Kuzey Irak Kürt Yönetimi müsaade etmeyecek.

3- Kürt petrolünü Türkiye üzerinden dünyaya pazarlayacak boru hattından petrol en geç 1-1.5 ay içinde akmaya başlayacak.

4- Habur sınır kapısına paralel iki sınır kapısı 1 ay içinde açılacak.

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