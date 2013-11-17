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Demirtaş'tan Erdoğan'a yanıt: Bizim içimizde barış istemeyen yok

Selahattin Demirtaş: İsmini açık koyalım o zaman. Mesela barış süreci deyip karakol yapanları mı kastediyorsun? Barış süreci deyip askeri amaçlı baraj yapanları mı kastediyorsun?

17 Kasım 2013 09:28

Selahattin Demirtaş, Başbakan Erdoğan'ın Diyarbakır'da yaptığı konuşmada kullandığı "barış istemeyenler" ifadesini eleştirdi. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, çözüm sürecine ilişkin, "Bizim içimizde barış istemeyen yok. Barış bizim rüyalarımız yüz yıllık hasretimizdir" dedi.

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, PKK'nın uluslararası terör örgütü listelerinden çıkarılması için Almanya'nın Başkenti Berlin'de düzenlenen eylemde konuştu.

Diyarbakır'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen programa değinen Demirtaş, "Bugün şu saatlerde Amed'de Kürt halkına mesaj vermeye geldik' diyenler bastığı yerlerdeki ödenmiş bedellere saygı duyarak konuşmalıdırlar. Kürt halkı, Kürt anaları gençleri Amedi sokak sokak, meydan meydan direniş kalesi haline getirtmesiydi bugün orada kimse nutuk atamazdı. Herkes hangi toprağa bastığının bilinciyle konuşmalıdır. İnşallah kimse bu hataya düşmez" şeklinde konuştu.

Demirtaş, Başbakan Erdoğan'ın konuşmasında kullandığı "barış istemeyenler" ifadesini hatırlatarak şöyle devam etti:

"İsmini açık koyalım o zaman. Mesela barış süreci deyip karakol yapanları mı kastediyorsun? Barış süreci deyip askeri amaçlı baraj yapanları mı kastediyorsun? Barış süreci deyip sınıra duvar örenleri mi kastediyorsun? Barışı süreci deyip Rojava'da Kürtlerin üzerine çeteleri salanları mı diyorsun?

Barış süreci deyip Kürtleri yüksek cezalarla hapse atanları mı diyorsun? Kimmiş barış istemeyenler Amed'de konuşanlar bunu anlatsınlar bakalım. Barış istemeyenler gerçekten sizin içinizdeyse bunun hesabını siz sorun. Bizim içimizde barış istemeyen yok. Barış bizim rüyalarımız yüz yıllık hasretimizdir. Özgürlük bizim yürüdüğümüz yolun adıdır."

Barış sürecinin tek taraflı yürüyormuş gibi konuşanların yanıldığını, barışın çift taraflı olduğunu dile getiren Demirtaş, "Sen kendinle barışıyorsan bir şey diyemeyiz ama 'Kürtlerle barış süreci yürütüyorum' dersen onların liderlerini, öncülerini, partisini ve iradesini yok sayarak, küçümseyerek barışamazsın" dedi.

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