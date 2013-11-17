Barzani: Erdoğan ve Öcalan'ı takdir ediyoruz

Mesud Barzani, “Sayın Başbakan Erdoğan’ın attığı barış adımını takdirle karşılıyoruz. Sayın Öcalan’ın bu yaklaşımını takdirle karşılıyoruz. Barış süreci başlattıkları için... Tüm gücümüzle bu sürecin arkasında bulunmaktayız Dileğimiz bu ki Kürdistan halkı sabırlı olsun” dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani Diyarbakır’da gazetecilere açıklama yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ve BDP’lilerin eşlik ettiği Barzani açıklamasında şunları söyledi:

Saygıdeğer Osman kardeşime saygılarımızı sunuyorum. Bu huzura gelmekten çok mutluyum. Gelişimiz kardeşlik mesajı içindir. Barış sürecini desteklemek için burada bulunuyoruz. Kürdistan halkının selamını Türk halkına iletmek istiyoruz.

Biz Kürdistan halkı olarak barış elimizi uzatıyoruz. Sayın Başbakan Erdoğan’ın attığı barış adımını takdirle karşılıyoruz. Sayın Öcalan’ın bu yaklaşımını takdirle karşılıyoruz. Barış süreci başlattıkları için... Tüm gücümüzle bu sürecin arkasında bulunmaktayız Dileğimiz bu ki Kürdistan halkı sabırlı olsun.

Barış kolay elde edilen bir şey değildir. Çok açık söylemek istiyoruz ki bizim önceliğimiz Kürtlerin birliğidir. Kürtler birlikte olursa hem kendilerine daha iyi hem de diğer kardeşlere daha iyi hizmet sunabilirler. Dün başlayan tarihi bir süreçtir ve bunun devam etmesini umuyoruz.

Yıllarca kurban verdik, barış en iyi yöntemdir. Tabii Amed (Diyarbakır) benim için değerli bir yerdir ve ilk kez olarak Amed şehrinde gezmekteyim. Ancak içten bütün yüreğimizle Amed’i seviyoruz. İnşallah mutluluk içinde bulunacağız.