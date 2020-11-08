Barış Yarkadaş, kulis iddialarını sıraladı: Erdoğan istifayı biliyordu, kabine değişikliği olabilir

Gazeteci ve eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmesinin ardından, kulislerde konuşulan iddiaları paylaşarak, "Erdoğan, Albayrak'ın istifa edeceğini sabah saatlerinde Binali Yıldırım'a söyledi. Albayrak'ın medya dünyasında dürüstlüğüyle tanınan ve bilinen babası Sadık Albayrak'ın da istifaya sıcak baktığı, oğlunun yanında durduğu kulislerde konuşuluyor" dedi.
Yarkadaş, Twitter hesabından Albayrak'ın istifa sürecindeki kulis iddialarını paylaştı.
Yarkadaş Twitter hesabından şu iddiaları paylaştı:
"Berat Albayrak'ın görevden alınması halinde, yerine İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali getirilebilir. Ancak şu an istifa ya da görevden alınma durdurulmaya çalışılıyor. Saray hareketli... Soylu ve Çavuşoğlu da CB Yardımcısı olursa şaşırmayın. İçişleri'ne Varank'ın geleceği.
Öte yandan kabine revizyonu beklentisi de denge hesaplarını zorlaştırıyor. Erdoğan'ın Mart'ta yapılacak kongreyi Şubat'a çektirmesi ve Nisan'da gerçekleşmesi beklenen kabine revizyonunu kongre önüne çekmesi vekilleri "Bana da düşer mi?" beklentisine sokuyor. İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Adalet Bakanlığı'ndaki olası kabine revizyonu AKP'lileri hayli heyecanlandırıyor. Bu arada, Mustafa Doğan İnal da Nurettin Canikli de bakanlık için düşünülen isimler arasında...
Zira mecliste bütçe görüşülürken, Canikli gibi bir ismin iktidarı temsil edebilecek bir pozisyonda olmasını isteyenlerin sayısı hayli fazla. Anlayacağınız; AKP tam bir kaynayan kazan! Öyle bir sistem kurdular ki; istifa eden istifasını bile duyuramıyor. Çünkü herkesin iradesi tek kişide...