Rasim Ozan Kütahyalı: Başkanımız Erdoğan'ın emriyle Berat Albayrak görevine devam ediyor inşallah

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Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a istifası sonrası 'yapma' derken, "Bu iktisadi devrim çok meşakkatli, çok zor olacak diye telefonda konuşmuştuk. Sen gidersen bu finansal devrim yolda kalır" dedi. Kütahyalı, ilerleyen saatlerde paylaştığı mesajında ise, "Başkanımız Erdoğan'ın emriyle Berat Albayrak görevine devam ediyor inşallah" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bugün akşam saatlerinde 'sağlık sorunlarını' öne sürerek siyaseti ve bakanlık görevini bıraktığını duyurdu.

Albayrak'ın politikalarının en büyük savunucularından Kütahyalı, istifa kararının ardından Twitter hesabından paylaştığı mesajında Albayrak'a 'Görevini bırakma' derken, şu ifadeleri kullandı:

"Yapma Berat Bey. İstifanı geri al lütfen... Bu iktisadi devrim çok meşakkatli, çok zor olacak diye telefonda konuşmuştuk. Sen gidersen bu finansal devrim yolda kalır. Yine eski düzene dönülebilir. Türkiye anti-ithalat ve imalat-ihracat devrimini yapmak zorunda. Görevini bırakma."

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"Berat Albayrak görevine devam ediyor inşallah"

Kütahyalı, ilerleyen saatlerde Albayrak'ın Erdoğan'ın emriyle görevine devam edeceğini öne sürdü. Kütahyalı, bir Twitter kullanıcısına verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Nurettin Bey, Başkanımız Erdoğan'ın emriyle Berat Albayrak görevine devam ediyor inşallah. Albayrak önderliğinde yaptığınız iktisadi devrim daha da hızlanacak. İthalatın azaldığı ihracatın çoğaldığı bir Türkiye. İmalat üssü bir Türkiye. 2023'te cari fazla veren bir Türkiye.

"Birileri istiyor ki istifa kabul edilsin ve sabah uyandığımızda dolar 12 TL olsun. Berat Albayrak göreve devam ediyor. Ne şok kur artışı Ne şok faiz artışı olmayacak. Her şey normal yolunda olacak. İthalat azalmaya ve yerli üretim artmaya devam edecek. Bu tünelin sonu aydınlık."