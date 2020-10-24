Rasim Ozan Kütahyalı: Berat Albayrak devrimi budur, elini değil tüm bedenini taşın altına sokmuştur!

Merkez Bankası'nın geçen hafta sürpriz bir kararla politika faizini 10.25'te sabit bırakacağını bilen tek kişi Rasim Ozan Kütahyalı, bu kararı 'Berat Albayrak devrimi' olarak nitelendirirken, konuya ilişkin "Berat Albayrak devrimi dediğim hadise budur. Bu devrimin parolası 'Türkiye yeniden ithalat cenneti olmayacak' mottosudur" ifadesini kullandı.

Güneş gazetesi yazarı Kütahyalı, bugün kaleme aldığı 'Merkez Bankası'nın kararını nasıl tam isabet bildim?' başlıklı yazısında, "Deneyimli ekonomi gazetecisi ve T24 Ekonomi Servisi Müdürü Barış Soydan bu perşembe açıklanan Merkez Bankası kararından sonra aynen şöyle yazdı... Reuters'ın ve AA'nın anketine katılan kuruluşların tamamı "Faiz artıracak" demişti. Oysa Rasim Ozan'ın yazılarından belliydi bugünkü karar. Yatırım kuruluşları için naif mi desek, miyop mu desek? Hakikaten de yatırım kuruluşları ve piyasa iktisatçılarıyla, yatırım danışmanlarının çok büyük çoğunluğu onca tecrübelerine rağmen göz göre göre gelen bu kararı göremediler" dedi.

"Bir devrim yapıldığını yada yapılmakta olduğunu kavramak ve ona göre ekonomik analizler yapmak tüm piyasa ve yatırım camiası için bir mecburiyet" ifadesini kullanan Kütahyalı, gerçekleştiğini öne sürdüğü 'devrim'e ilişkin şunları kaydetti:

"Beğenin yada beğenmeyin ama önce objektif realiteyi kabul edin. Yapılan bir yeni yapısal reformdur. Yada diğer bir deyimle finansal devrimdir. Elbette bu devrimin acı reçete tarafları vardır.

Bu devrim sürecinde yeni paradigmaya geçiş sancıları olacaktır ama bu devrim nihayete erdiğinde bu ülkede cari açık kesinlikle olmayacaktır. Türk ekonomisinin ezeli cari açık sorunu bitecektir.

Bu devrim sürecinde Enflasyon kısa vadede artar gibi gözükebilir ama orta ve uzun vadede tek haneli enflasyon göreceğiz. Yeter ki bu devrim yolundan dönülmesin.

Berat Albayrak elini değil tüm bedenini taşın altına sokmuştur. Bu popülizm çağında inanılmaz şekilde anti-popülist bir devrim yapmaya çalışmaktadır."

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