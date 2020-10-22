Merkez Bankası’nın faiz kararını yatırım bankaları değil Rasim Ozan Kütahyalı bildi

Merkez Bankasının politika faizini artırmayarak yüzde 10.25’te sabit bırakma kararı piyasaları şaşırttı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde Reuters’ın yaptığı ankete katılan 17 yatırım kuruluşunun tamamı, faiz artırımı beklediğini açıklamıştı. Tahminlerin medyan (ortanca) beklentisi politika faizinin yüzde 10.25’ten yüzde 12’ye artırılacağı yönündeydi. Artış tahminleri ise 100 ila 300 baz puan arasında değişiyordu.

Anadolu Ajansı’nın anketine katılan 17 ekonomistin tamamı da politika faizinin artırılacağını tahmin etmişti. Ankete katılan ekonomistlerin beklentileri 100 baz puan ila 200 baz puan arasındaydı.

Merkez Bankası’nın faiz artırımından kaçınacağı yönündeki tek işaret, Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı’dan gelmişti.

"Bir çuval incir berbat olur"

Kütahyalı, Merkez Bankası'nın ciddi bir faiz artışına gitmesi durumunda "bir çuval inciri berbat edeceğini" belirterek, "Israrla söylüyoruz ki; değerli TL demek değersiz bir Türk ekonomisi demektir. Üretimin ve imalatın azalmasıdır. Bu ülkenin yeniden ithalat cenneti olmasıdır. Değerli TL ister istemez mecburi olarak fabrikaların kapanması ve o arsalara inşaat rantı amaçlı projelerin yapılması demektir. Çünkü işadamlarına kısa ve orta vadeli kar sağlayan yatırım değerli TL ortamında inşaat rantı haline gelmektedir" ifadesini kullanmıştı.

Kütahyalı, "Aşırı faiz artırımıyla kur düşüşü de fiyat istikrarına zarar verir. İşin bu bölümüne bizde kimse değinmez. Dolar yarın tak diye 5 TL olsa buna başarı gözüyle bakacak çok iktisatçı var. Bu da büyük bir yanılgı. Mühim olan şu anki 7.80-7.90 seviyesinin korunması ve tüm hareketlerin ufak ufak olmasının sağlanmasıdır. Artışlar ufak ufak olmalı. Kur şoku yaşanmamalı" görüşünü savunmuştu.

"Berat Albayrak devrimiyle ebediyen bitmiştir"

Rasim Ozan Kütahyalı, faiz artırımının çare olmayacağını savunan Sözcü yazarı Ege Cansen’in yazısıyla ilgili olarak da, “Üstad Ege Cansen hiç merak etmesin ki bu dönem Berat Albayrak devrimiyle ebediyen bitmiştir. Artık geri dönüş yoktur. Dışarıdan yeni para kaynakları da bulunsa yeniden değerli TL ve bol ithalat dönemine girilmeyecektir” demişti.