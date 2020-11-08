Albayrak'ın yerine geçeceği öne sürülen Adnan Bali, iddiaları yalanladı

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası sonrası bu göreve getirileceği yönündeki iddiaları yalanladı.

Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrasında bakanlık görevine getirileceği öne sürülen İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, iddiaları yalanladı.

Linkedin hesabında, adına açılan sosyal medya hesaplarındaki açıklamaların doğru olmadığını, Linkedin'den başka sosyal medya bir hesabı bulunmadığını belirten Bali, Bloomberg HT'ye de söz konusu iddiaların gerçek olmadığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabından istifa paylaşımı. Bakan Albayrak'ın instagram hesabından istifa ettiğine yönelik paylaşım yapılmıştı.

Albayrak'ın paylaşımında "Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım" ifadeleri kullanıldı.

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