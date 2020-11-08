Prof. Dr. Refet Gürkaynak: Her şeyin seri yapıldığı başkanlık rejimi, damat bakanı istifa etti mi, etmedi mi teyit dahi edemiyor

Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Refet Gürkaynak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin tartışmalara dair, "Her şeyin seri yapıldığı başkanlık rejimi damat bakanı istifa etti mi etmedi mi teyit dahi edemiyor. Maliye bakanı var mı, kim, herkesin birbirine sorduğu akşam" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bugün akşam saatlerinde 'sağlık sorunlarını' öne sürerek siyaseti ve bakanlık görevini bıraktığını duyurdu.

Albayrak'ın istifasının 'siber saldırı' mı yoksa 'gerçek' mi olduğu tartışmaları sürerken, Gürkaynak duruma tepki gösterdi. Gürkaynak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyin seri yapıldığı başkanlık rejimi damat bakanı istifa etti mi etmedi mi teyit dahi edemiyor. Maliye bakanı var mı, kim, herkesin birbirine sorduğu akşam. Memleketin hali."

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