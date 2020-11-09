Barış Yarkadaş: Berat Albayrak istifadan önce Londra’dan ev bakmaya başladı

Eski CHP'li vekil, gazeteci Barış Yarkadaş, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'sağlık sorunları nedeniyle' bakanlık görevinden istifa ettiğini duyurmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Sürecin Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasından önce başladığını söyleyen Yarkadaş, fitilin de Albayrak ile AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş arasındaki diyalogdan sonra ateşlendiğini ifade etti. Öte yandan Yarkadaş, Albayrak'ın gelişmelerin nereye varabileceğini gördüğü için de bir süre önce Londra'dan ev bakmaya başladığını ileri sürdü.

AKP MYK'nın bugün toplanarak gelişmelerin değerlendirileceğini söyleyen Yarkadaş, "Berat Albayrak'ın istifa ettirilmesi sonrası yaşanan sürecin en az hasarla atlatılabilmesi için ortak bir söylem oluşturulacak. Berat Albayrak, yeni dönemde hiçbir görev almayacak. Dün gece buna karar verildi" dedi.

Yarkadaş'ın paylaşımı şöyle:

Gün aydınlandı; yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Twitter'daki takipçilerim için AKP kulislerinde biraz dolaştım. Dün yazdığım ve şu ana kadar 2 milyon 980 bin 375 kez okunan ilk twitimin devamını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ankara çok sıcak gelişmelere gebe. Berat Albayrak'ı istifa etmeye götüren süreç, şöyle gelişti: İddiaya göre, AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Mahir Ünal ve Berat Albayrak bir süre önce sohbet etti. Kurtulmuş, Bakan Albayrak'a Genel Başkan V. sıfatıyla ‘Ekonomi iyi gitmiyor. Muhalefetin söylemlerini ciddiye al demiyorum. Ancak parti tabanından şikâyet artmaya başladı’ diyor. Albayrak da bunun üzerine ‘Hazine ve Maliye Bakanlıkları zaten ayrılacak. Yeni bir çalışma yapılacak, toparlayacağız’ yanıtını veriyor.

“Kurtulmuş’un sözleri sürecin fitilini ateşlemiş”

AKP kaynakları, Kurtulmuş'un sözlerinin sürecin fitilini ateşlediğini söylüyor. Albayrak, bu ‘uyarı’nın ardından AKP milletvekillerine ekonomideki gidişata ilişkin brifing vermek istiyor. Dün yazmıştım: Burada da Bülent Turan ile Mehmet Muş çekişmesi var. Muş'la birlikte hareket eden 120 vekil toplantıya katılıyor.

“AKP içindeki gerilim, Naci Ağbal'ın atanmasından çok önce başlamış”

Turan'la hareket eden vekiller ise toplantıya gitmiyor. İşin ilginç yanı; aynı gün kabine toplantısı var. Albayrak kabineye katılmıyor. Kısacası, AKP içindeki gerilim, Naci Ağbal'ın atanmasından çok önce başlamış.

“Albayrak gelişmelerin nereye verileceğini gördüğü için bir süre önce Londra'da ev bakıyor “

Albayrak gelişmelerin nereye verileceğini gördüğü için bir süre önce Londra'da ev bakıyor. Baba Sadık Albayrak'ın da oğlunun yıpranmasından dolayı şikâyetçi olduğunu dün yazmıştım.

“Berat Albayrak, yeni dönemde hiçbir görev almayacak”

Gelelim bugün ve yarın ne olacağına: AKP MYK'sı bugün toplanacak ve gelişmeler ele alınacak. Berat Albayrak'ın istifa ettirilmesi sonrası yaşanan sürecin en az hasarla atlatılabilmesi için ortak bir söylem oluşturulacak. Berat Albayrak, yeni dönemde hiçbir görev almayacak. Dün gece buna karar verildi. Dışişleri Bakanlığı görevi de olmayacak kısacası... AKP'deki plana göre, taban panik yaşamasın diye, Albayrak'ın istifası sonrası bakanlıkların bölüneceği, sistemin daha iyi işlemesi için buna ihtiyaç duyulduğu anlatılacak. Bu kapsamda, Büyük Kongre sonrasına ertelenen bakanlıkların bölünmesi, öne çekilecek. Değişiklikler kamuoyuna yarın açıklanacak.

Plana göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ikiye bölünecek. Aile ve Çalışma Bakanlığı da ikiye ayrılacak. Ticaret Bakanlığı'na bağlı "Dış Ticaret" kurumu Hazine Bakanlığı'na katılacak. Hazine Bakanlığı'na ise "Ilımlı, piyasaların da kabul edeceği" bir isim getirilecek.

“Mini kabine revizyonu erkene çekilecek”

Kamuoyuna "Ayaktayız" mesajı vermek için de kongre sonrası planlanan "MİNİ KABİNE REVİZYONU" erkene çekilecek. Böylece kabineye hem artı 2 bakan eklenecek hem de bazı isimler koltuğu bırakmak zorunda kalacak. Şu aşamada Süleyman Soylu için bir risk yok. Soylu, Bahçeli'nin olmazsa olmazı! Tarım ve Adalet Bakanlıkları'nda değişim olabilir.