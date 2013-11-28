Barış Atay: Hakkımdaki tek iddia sesimin RedHack sözcüsünün sesine benzemesiydi

Ankara’da RedHack ve Anonymous soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan oyuncu Barış Atay, dosyada kendisiyle ilgili tek suçlamanın Twitter'da bir kullanıcının dile getirdiği 'sesinin RedHack sözcüsünün sesine benzediği' iddiası olduğunu söyledi.

Birgün gazetesinden Selçuk Özbek'in sorularını yanıtlayan Atay, kamuoyunun gözaltılara tepkisiyle ilgili "Böylesine bir destek aklımın ucundan bile geçmemişti. Hayatımın en gururlu gününü yaşadım diyebilirim" şeklinde konuştu.

Barış Atay'la yapılan röportaj şöyle:

"Öncelikle gözaltına alındığın günden başlayalım. Nereye gidiyordun, ne diyerek aldılar seni kısaca anlatır mısın?

Antakya’da düzenlenen film festivaline davetliydim. Havaalanında check-in yaptırmaya giderken yanıma yaklaşan polis. Siber suçlardan olduğunu ve RedHack’le bağlantım olabileceği şüphesiyle gözaltına aldıklarını söyledi.

Sesinin RedHack sözcüsüne benzetilmesi olayı nedir?

Twitter’da biri böyle bir iddia atmıştı ortaya. Ben de çok komik olduğunu düşündüğüm için tweeti alıntılayıp paylaştım. Sanırım bu durumda ben kaşınmış oluyorum. Gözaltındayken bile bundan dolayı olamaz bu kadar da değildir diye düşünürken savcılıktaki sorguda gerçekten de tek sebebin bu olduğunu öğrendik.

Eylül ayında “Twitter’dan anlayan biri foto yüklerken neden internal server error verdiğini söyleyebilir mi?” diye yazmıştın. Takipçilerini mi sınıyordun?

5 saatte bir fotoğraf yükleyemedim de ondan. Meğer dosya boyutu çok büyükmüş.

O zaman bize bu mesajın ardından 2 ayda “RedHack’in sözcüsü” suçlamasına nasıl eriştiğinin sırrını verir misin?

Ben de birinin bunu bana anlatmasını bekliyorum açıkçası…

Peki ne düzeyde bilgisayar kullanabilyorsun?

Sosyal medya kullanıp, word’de senaryo yazacak kadar anlıyorum işte

Sen içerdeyken inanılmaz bir destek oluştu. Gözaltındayken haberin oldu mu? Ne hissettin bu destek karşısında?

Avukatım Efkan Bolaç, ziyarete gelen vekiller diğer avukat arkadaşlar bahsetti ama dışarı çıkınca tam anlamıyla bir şok yaşadım. Böylesine bir destek aklımın ucundan bile geçmemişti. Hayatımın en gururlu gününü yaşadım diyebilirim. Herkese ne kadar teşekkür etsem azdır. Çok büyük yürekler hepsi.

Çıktığında hakkında yazılan yazıları, verilen desteği gördüğünde ne geçti aklından?

İnsan hepsine tek tek cevap vermek istiyor hatta yapabilir sanıyor ama binlerce mesajı cevaplamak zor işmiş. Hepsini okumaya çalıştım. Meslektaşlarımın desteği de inanılmazdı. Oyunlara bana destek vererek çıkmaları, TV’de bahsetmeleri… Hele Haldun Dormen ustanın elinde bana destek olduğunu belirttiği yazıyla fotoğrafı muhteşemdi. Fakat her ne kadar benim ismim daha çok anılsa da ben desteğin hepimize olduğunu biliyorum.

Bu gözaltının aynı zamanda sanatçılara da bir mesaj olduğunu söylüyorsun. Bu seni yıldıracak mı? Susacak mısın?

Sadece sanatçılara değil, muhalif her sese göz dağı olduğunu düşünüyorum. Yılacak, susacak bir şey yok. Fikirlerimi söylüyorum her zaman da söylemeye devam edeceğim bunu engelleyebilecek bir şey yok ki."

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