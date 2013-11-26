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Barış Atay: Tarih basiretsiz medya patronlarını affetmeyecek

Barış Atay: Tarih hepinizi yazacak ama bugün, bu ülkede şimdiye kadar görülmemiş kadar biat kültürüyle yaşayan bütün medya patronlarını affetmeyecek o tarih

26 Kasım 2013 10:35

Redhack soruşturması kapsamında gözaltına alınarak savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılan oyuncu Barış Atay, “"Tarih, hepinizi yazacak ama bugün bu ülkede şimdiye kadar görülmemiş kadar biat kültürüyle yaşayan bütün medya patronlarını affetmeyecek o tarih” dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında "Redhack" ve "Anonymous" ile bağlantılı olduğu iddiası ile gözaltına alınan ve savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan dizi oyuncusu Barış Atay'ı, adliye bahçesinde ailesi ile arkadaşları karşıladı.

Gazetecilere açıklama yapan Atay, şöyle konuştu: İçerideki 12 kişiden herhangi biri Barış Atay daha değersiz değil. Bugün burada olan basın emekçisi ve muhabir arkadaşlarımızı tenzih ederek söylüyorum. Sizin çalıştığınız medya firmalarının patronlarının basiretsizliği olmasaydı, bu işler buraya kadar gelmezdi. Bugün bu ülkede eğer iktidar ya da erk herhangi bir delil göstermeden insanları istediği gibi gözaltına alıyorsa, şimdiye kadar Hopa’da, Roboski’de,Reyhanlı’da, ODTÜ’de, Armutlu’da, Gülsuyu’nda, Gazi’de, Gezi’de herhangi bir haber yapmadığınız için, gözünüzü kapatıp kulaklarınızı tıkadığınız için oldu. Şu anda herhangi bir şekilde  bilgi alınamayan insanlar, bu sayede bu davalara konu oluyorlar. Bu sayede ne olacağı belli olmayan davalarla tutsak ediliyorlar.  Tarih hepinizi yazacak ama bugün, bu ülkede şimdiye kadar görülmemiş kadar  biat kültürüyle yaşayan bütün medya patronlarını affetmeyecek o tarih. Ve ben bu medya patronları adına utanıyorum, kendileri utanmıyor ama ben utanıyorum bu sektörde bir kişi olarak. Söyleyeceğim iyi hiçbir şey yok. Sanırım insanlar, 'kendi rızası vardı' ya da 'satıcı değil ama içiciyiz' dediler ki serbest bırakıldılar. Çünkü bu ülkede tecavüz ve uyuşturucu madde kullananlar dışında kimse serbest bırakılmıyor.”

 

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