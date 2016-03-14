Barclays yatırımcının 2016 risk ajandasını çıkardı

Dünyanın önde gelen büyük finans grubu şirketlerinden Barclays'in anketiyle yatırımcılar için 2016 risk ajandası çıkartıldı. 585 yatırımcıyla yapılan ankete göre yılın ilk çeyreğinin en büyük sorunu, Çin’in 'zayıflayan kredi piyasası' olduğu ortaya çıktı.

Business Insider'da yer alan değerlendirmeye göre, küresel ekonomide yatırımcıları ilgilendiren sorunların sayısı bir hayli fazla olduğu belirtildi.

Barclays'in dünya genelinde 585 yatırımcı ile gerçekleştirdiği ankette, yatırımcılar küresel ekonominin sorunları arasında kendileri için en yüksek riski taşıyan sorunları puanladı.

Yılın ilk çeyreğinin en büyük sorunu, Çin'in başı çektiği 'zayıflayan kredi piyasası' oldu.

Ankete göre, yatırımcıların yalnızca yüzde 4'ü negatif faiz uygulamasının büyümeyi teşvik edici ve aktif getiri oranını artırıcı bir etki yarattığını düşünüyor. Yüzde 61'i ise özellikle bankacılık sektörü açısından olumsuz bir uygulama olarak değerlendiriyorlar.

Öte yandan yatırımcılar, petrol fiyatlarındaki düşüşü global ekonomik büyüme için pozitif olarak değerlendirirken, bu düşüşün varlık tarafında riskleri artıracağını belirtiyorlar.

Yatırımcıların yüzde 72'si, emtiadaki yükselişin devam etmesi durumunda bile, olası bir deflasyonu piyasalar açısından en büyük risk olarak tanımlıyorlar.

2016 ikinci çeyrek itibarıyla, büyüme anlamında hayal kırıklığı yaratan 1. çeyreğin aksine küresel ekonomide sürpriz iyileşmeler yaşanacağını ifade eden yatırımcıların, Çin'e dair korkuları ise yıl boyunca baki.

Yatırımcıların menkul kıymet yatırımlarına ilişkin beklentileri ise iyimser durumda.