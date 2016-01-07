Soros: Küresel piyasalar krizin eşiğinde

Bloomberg Milyarderler Endeksine göre 27,3 milyar dolar net servetiyle dünyanın en zengin 24’üncü kişisi olan George Soros, Sri Lanka'da katıldığı bir ekonomi forumunda yaptığı konuşmada, küresel piyasaların bir krizle karşı karşıya olduğunu ve yatırımcıların çok temkinli olması gerektiğini söyledi.

Amerikan vatandaşı olan 85 yaşındaki ünlü yatırımcı, Çin'in yeni bir büyüme modeli bulmakta zorlandığını ve para birimi devalüasyonunun sorunları dünyanın diğer kısımlarına transfer ettiğini ifade etti.

Pozitif faize geri dönmenin gelişen dünya için büyük bir sorun olduğunu ileri süren Soros, "Mevcut ortam bana 2008'deki krizi hatırlatıyor" şeklinde konuştu.