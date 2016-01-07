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Ekonomi

Soros: Küresel piyasalar krizin eşiğinde

Milyarder yatırımcı Soros, Çin'in yeni bir büyüme modeli bulmakta zorlandığını ve küresel piyasaların bir krizin başlangıcında olduğunu söyledi

07 Ocak 2016 12:44

Bloomberg Milyarderler Endeksine göre 27,3 milyar dolar net servetiyle dünyanın en zengin 24’üncü kişisi olan George Soros, Sri Lanka'da katıldığı bir ekonomi forumunda yaptığı konuşmada, küresel piyasaların bir krizle karşı karşıya olduğunu ve yatırımcıların çok temkinli olması gerektiğini söyledi.

Amerikan vatandaşı olan 85 yaşındaki ünlü yatırımcı, Çin'in yeni bir büyüme modeli bulmakta zorlandığını ve para birimi devalüasyonunun sorunları dünyanın diğer kısımlarına transfer ettiğini ifade etti.

Pozitif faize geri dönmenin gelişen dünya için büyük bir sorun olduğunu ileri süren Soros, "Mevcut ortam bana 2008'deki krizi hatırlatıyor" şeklinde konuştu.

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