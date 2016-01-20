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Ekonomi

OECD'den küresel borç krizi uyarısı: 2007'den daha kötüsü geliyor!

OECD İstişare Komitesi Başkanı William White: Ekonomik durgunlukla savaşacak cephanemiz kalmadı

20 Ocak 2016 18:00

Çin'den gelen büyüme rakamlarının düşüklüğü ve petrol fiyatlarındaki gerilemeyle küresel ekonominin gidişatına ilişkin artan kaygılara bugün OECD'nin üst düzey bir uzmanından gelen uyarı eklendi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, İngiltere'de yayımlanan Daily Telegraph gazetesine konuşan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) İstişare Komitesi Başkanı William White, "Şu anki durum 2007'den daha kötü. Ekonomik durgunlukla savaşacak cephanemiz kalmadı" dedi.

Daha önce Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) Ekonomisti olarak da görev yapmış olan White, yatırım bankası Lehman Brothers'ın batmasıyla zirve yapan küresel kriz döneminde gelişen ülkelerdeki hızlı büyümenin küresel ekonomiyi kurtardığını hatırlatarak "Şimdi onlar da sorunun bir parçası haline geldiler" dedi.

Son 8 yıl içerisinde küresel borç yükünün hızla arttığına dikkat çeken White, "Bir sonraki ekonomik durgunluk döneminde bu borçların hiçbir zaman geri ödenmeyeceği anlaşılacak. Elinde bulundurduğu varlıkların bir değeri olduğunu düşünenler zor duruma düşebilir" dedi.

 

'Avrupa bankaları krize girecek'

 

Hızla artan borçlanma oranlarının ve ardından gelen krizlerin insanlık tarihinin bir parçası olduğunu da vurgulayan William White, "Şimdi yanıtlamamız gereken soru yaklaşan zorluklara nasıl karşı koyacağımız olmalı" vurgusunu yaptı.

Avrupa'daki bankaların son krizden bu yana çeşitli nedenlerle yaklaşık 1 trilyon dolarlık borcu silmek zorunda kaldığını hatırlatan White, bu bankaların gelişen ülkelerde yüklü pozisyonu olduğunu ve geri ödeme alınacağı şüpheli borçları sürekli olarak yenilediğini ifade ediyor.

White'a göre, Avrupa bankaları tarihte görülmemiş ölçüde bir yeniden sermayelendirme programına ihtiyaç duyabilir ve bu sermayelendirme programına devletlerin dışında mevduat sahipleri de katılmaya zorlanabilir.

 

Gelişen ülkelerde borç rekor düzeye çıktı

 

White, 2005 - 2008 yılları arasında uluslararası finans kuruluşlarında çalışan ve kriz uyarıları yapan az sayıdaki yöneticiden birisi olarak kabul ediliyor.

ABD'nin kriz sonrasında uyguladığı sıfır faiz ve parasal genişleme politikaları nedeniyle gelişen ülkelerde kredi balonları oluştuğunu söyleyen White, hızla artan dolar cinsi borçlanmanın ekonomik dengelerei bozduğunu savunuyor.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu OECD üyesi gelişen ülkelerde toplam borçluluk oranının milli gelirin yüzde 185'ine ulaşarak rekor kırdığını hatırlatan White, "Artık gelişen ülkeler de sorunun bir parçası" dedi.

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