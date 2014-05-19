Barcelonalı Pique'ye teselli öpücüğü

La Liga’nın son haftasında şampiyonluğu Atletico Madrid'e kaptıran Barcelona'nın defans oyuncusu Pique, sezonun tamamlanmasıyla sevgilisi Shakira'nın yanına gitti.

Mehmet Çiftçi’nin DHA’da yer alan haberine göre, hafta sonu oynanan şampiyonluk maçı sonrası ABD ’ye uçan Gerard Pique’yi karşısında gören Shakira, sevgilisini öpücük yağmuruna tuttu. Billboard ödül töreni galası için Los Angeles kentinde bulunan Shakira’nın bu hareketi gazeteciler tarafından kara kare görüntülendi. İspanyol spor medyası, ünlü şarkıcının öpücüğü için "Pique’nin şampiyonluğu unuttuğu an" yorumunda bulundu.