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Barcelonalı Pique'ye teselli öpücüğü

La Liga şampiyonluğunu Atletico Madrid'e kaptıran Barcelona'nın futbolcusu Pique, ABD'de bulunan sevgilisi Shakira'nın yanına gitti

19 Mayıs 2014 17:41

La Liga’nın son haftasında şampiyonluğu Atletico Madrid'e kaptıran Barcelona'nın defans oyuncusu Pique, sezonun tamamlanmasıyla sevgilisi Shakira'nın yanına gitti.

Mehmet Çiftçi’nin DHA’da yer alan haberine göre, hafta sonu oynanan şampiyonluk maçı sonrası ABD ’ye uçan Gerard Pique’yi karşısında gören Shakira, sevgilisini öpücük yağmuruna tuttu. Billboard ödül töreni galası için Los Angeles kentinde bulunan Shakira’nın bu hareketi gazeteciler tarafından kara kare görüntülendi. İspanyol spor medyası, ünlü şarkıcının öpücüğü için "Pique’nin şampiyonluğu unuttuğu an" yorumunda bulundu.

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