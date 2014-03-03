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Shakira: Sevgilim erkeklerle klip çekmeme izin vermiyor

Shakira, Rihanna ile çektiği kliple ilgili konuştu, 'Pique, erkeklerle klip çekmeme izin vermiyor, çok tutucu biri' dedi

03 Mart 2014 14:28

Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira, Rihanna ile çektiği olay klibe açıklık getirdi. Shakira, “Pique erkeklerle klip çekmeme izin vermiyor.

Uzun süredir Barcelonalı defans oyuncusu Gerard Pique ile birlikte olan Shakira, ilişkilerinin bazı ayrıntılarını gözler önüne serdi.

37 yaşındaki şarkıcı kendisinden 10 yaş küçük 27 yaşındaki sevgilisi için “Erkeklerle klip çekmeme izin vermiyor, çok tutucu birisi” ifadelerini kullandı.

Memleketi Kolombiya'da bir okul açılışında Noticias Caracol programına konuşan Shakira “Gerard çok genç, her şeyi yeni nesilden bildiğimiz gençler gibi, ama doğrusunu söylemek gerekirse çok tutucu birisi” dedi.

Shakira ayrıca, Amerikalı popçu Rihanna ile oynadığı “I can't remember to forget you” şarkısının klibinin çekimlerinden önce Pique'ye danıştığını, Barcelonalı oyuncunun konuyu enine boyuna incelediğini ama başlangıçtan itibaren kendisine destek olduğunu söyledi.

Shakira ile Rihanna'nın klibi pronografik bulunduğu için eleştirilmişti.

Shakira'nın ünlü futbolcudan Milan adında bir oğlu var.

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