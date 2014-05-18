İspanya'da 18 yıl sonra Arda'lı Atletico devrimi!

Ligin son hafta maçında Nou Camp'ta Barcelona ile şampiyonluk maçına çıkan Atletico, rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve İspanya'da 18 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.

La Liga'da şampiyonu belirleyecek maç, oldukça dengeli başlarken, Atletico Madrid takımı 15. dakikada Diego Costa'nın sakatlığı ile sarsıldı. Hızlı atağa çıkarken deparını kesen Costa, oyuna devam edemedi ve yerini Adrian'a bıraktı.

En büyük gol silahının sakatlanmasının şokunu henüz üzerinden atamayan Atletico'ya, bir darbe de 19. dakikada geldi. Bu kez milli futbolcumuz Arda Turan, Fabregas ile maçın hakemi Antonio Lahoz'un arasında kaldı ve sakatlık geçirdi. Tedavisi sonrası oyuna dönen Arda, çok fazla devam edemedi ve gözyaşlarıyla kenara geldi.

Bu iki sakatlığın moral bozukluğunu hisseden Atletico Madrid karşısında ev sahibi Barcelona, baskısını iyice artırdı. Fabregas'ın sağ kanattan attığı pasla buluşan Messi, Alexis Sanchez'in önüne indirdi. Alexis'te sağ çaprazdan muhteşem bir şut çıkardı ve Barcelona'yı 33. dakikada 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra toparlanan Atletico Madrid, devre sonuna doğru Barcelona kalesinde ciddi bir baskı kurdu. Fakat kaleci Pinto, bu pozisyonlarda Atletico Madrid'li oyunculara gol şansı tanımadı ve soyunma odasına Barça'nın 1-0'lık üstünlüğü ile gidildi.

İkinci yarıda ise sahada çok farklı bir Atletico Madrid vardı... Devrenin başlama düdüğü ile beraberliği aramaya başlayan Madrid ekibi, 46'ncı dakikada bu fırsatı da yakaladı. Ancak Barcelona savunmasının arkasına iyi sarkıp, zor pozisyonda çok da iyi dönüp vuran David Villa, direğe takıldı.

Katalanların kalesini ablukaya alan Atletico'lu oyuncular, aradıkları golü ise 49'uncu dakikada buldu. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda 3 Barcelona'lı savunmacının üzerinden yükselen Diego Godin, etkili bir kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi.

Şampiyon olabilmek için kazanmak zorunda olan Barcelona, beraberlik sonrası oyunu tamamen Atletico Madrid yarı sahasında oynamaya başladı. 64. dakikada Messi'nin ağlarla buluşturduğu top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

81'de Dani Alves'in uzaktan etkili şutunu Courtois son anda çıkarırken, son dakikalarda Katalanlar, şampiyonluk için büyük riskler almaya başladı. Ancak Diego Costa ve Arda Turan'ı maç başında sakatlığa kurban veren Atletico, büyük bir savaş verdi ve kalesini son dakikalara kadar korumayı başardı.

Dev final 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve Atletico Madrid 18 yıl sonra La Liga'da şampiyonluğa ulaştı...