Barcelona teknik direktörü istifa etti

Barcelona'nın "Tata" lakaplı teknik direktörü Gerarda Martino görevini bıraktığını açıkladı.

Ligin son haftasında şampiyonluğu sahasında 1-1 berabere kaldığı Atletico Madrid'e kaptıran Barcelona'nın teknik direktörü Tata, düzenlediği basın toplantısında, "Barcelona teknik direktörü olmayı bıraktığımı sizlere bildirmek istiyorum. Bana duyulan güvene teşekkür ediyorum ve hedefleri gerçekleştiremediğim için üzgünüm. Bu kurumda teknik direktörlük yapmak gurur verici oldu" diye konuştu.

Tata, sezon başında Barcelona'ya geldiğinde 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Katalan ekibinde Tata'dan boşalan teknik direktörlük görevine, Celta Vigo'dan istifa eden Luis Enrique'nin getirilmesi bekleniyor.

Bu arada, Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu da "Bu sezon hedeflerimizi yerine getiremediğimiz çok açık. Yeni dönemde ciddi değişiklikler olacak. Bazı futbolcular devam etmeyeceklerini biliyorlar, yenileri gelecek" ifadelerini kullandı.