T24 LogoT24 Logo
Spor

Barcelona teknik direktörü istifa etti

Barcelona'nın başına Celta Vigo'dan istifa eden Luis Enrique'nin getirilmesi bekleniyor

18 Mayıs 2014 11:06

Barcelona'nın "Tata" lakaplı teknik direktörü Gerarda Martino görevini bıraktığını açıkladı.

Ligin son haftasında şampiyonluğu sahasında 1-1 berabere kaldığı Atletico Madrid'e kaptıran Barcelona'nın teknik direktörü Tata, düzenlediği basın toplantısında, "Barcelona teknik direktörü olmayı bıraktığımı sizlere bildirmek istiyorum. Bana duyulan güvene teşekkür ediyorum ve hedefleri gerçekleştiremediğim için üzgünüm. Bu kurumda teknik direktörlük yapmak gurur verici oldu" diye konuştu.

Tata, sezon başında Barcelona'ya geldiğinde 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Katalan ekibinde Tata'dan boşalan teknik direktörlük görevine, Celta Vigo'dan istifa eden Luis Enrique'nin getirilmesi bekleniyor.

Bu arada, Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu da "Bu sezon hedeflerimizi yerine getiremediğimiz çok açık. Yeni dönemde ciddi değişiklikler olacak. Bazı futbolcular devam etmeyeceklerini biliyorlar, yenileri gelecek" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

tatabarcelonaGerarda Martinoistifaluis enrique

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24