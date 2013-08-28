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Dünya

Baradey: Mübarek rejimi halen devam ediyor

Mısır’da askeri darbenin ardından Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına getirilen ancak daha sonra istifa eden Baradey, 'Mursi’nin haklı olduğu yerleri keşfettim' dedi

28 Ağustos 2013 14:54

Mısır’da gerçekleştirilen darbede aktif rol oynayan ve cuntanın eski geçici Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Muhammed El Baradey, ülkede halen “Mübarek rejiminin” mevcudiyetini koruduğunu ifade etti. Devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye derin devletin tuzak kurduğunu söyleyen Baradey, Müslüman Kardeşler’in yaptığı hatalarla buna yardımcı olduğunu iddia etti.

Star gazetesinde yer alan habere göre, Mısır’da 3 Temmuz’da yaşanan darbe sonrası geçici cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilen ve daha sonra istifa eden Muhammed El Baradey, ülkedeki son olaylarla ilgili açıklamada bulundu. Mısır’da insanların çoğunun istifa etmesini bir kaçış olarak gördüklerine değinen Baradey, “Hâlbuki Mısırlıların bilmediği bir şey vardı. O da, 2011 devriminden 2 yıl geçmesine rağmen Mısır’da Mübarek rejimi halen devam ediyor. Ve Mursi’nin bazı yönlerden haklı olduğunu keşfettim. Zira ona tuzak kuran ve sunî krizler çıkaran derin devletin ta kendisidir. İhvan ise “büyük bir aptallıkla”, şu anda yürürlükte olan planın başarılı olması için bu Mübarek rejimine yardımda bulundu. Çünkü doğru zamanda, doğru kararlar alarak Mursi’yi doğru yönlendirmediler” dedi.

 

Hükümete ateşkes önerisi

 

Öte yandan Mısır’da Muhammed Mursi’yi destekleyen El-Gamaa el-İslamiya ile İslami Cihat, geçici hükümete ateşkes önerdi. İslami Cihat sözcüsü Muhammed Abu Samra, güvenlik güçlerinin gözaltılara son vermesi durumunda protesto eylemlerini sonlandırmaya hazır olduğunu açıkladı.

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