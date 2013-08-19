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Dünya

Baradey Viyana'ya kaçtı

Mısır'da Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'na getirilen Muhammed El-Baradey, dün ülkeyi terk etti. Sabah erken saatlerde Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gitti

19 Ağustos 2013 14:07

 

Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrilmesi sürecinde aktif rol alan Muhammed El-Baradey, perşembe günü istifa ettikten sonra dün sabah Mısır'ı terk ederek Viyana'ya gitti.

Mısır'da ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrilmesi sürecinde aktif rol oynayan, 3 Temmuz'daki darbenin ardından da cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilen Muhammed Baradey, dün ülkeyi terk etti. Sabah erken saatlerde Avusturya'nın başkenti Viyana'ya giden Baradey, Kahire Havaalanı'nda soruları cevapsız bıraktı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın eski başkanı Baradey, geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleştirilen katliamın ardından görevinden istifa etmişti. Bu arada Müslüman Kardeşler Teşkilâtı dün çeşitli kentlerde yapmayı planladığı gösterileri iptal etti. Bu gösterilerin güvenlik nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Türk Dışişleri Bakanlığı Mısır'daki son olayların ardından seyahat uyarısında bulundu.

 

Yaşadıklarını anlattı

 

Kahire'deki Fetih Camiisi'nde mahsur kaldıktan sonra tutuklanan Anadolu Ajansı muhabiri Hiba Zekeriya dün serbest bırakılırken, TRT muhabiri Metin Turan'ın tutukluluk halininse devam ettiği bildirildi. Zekeriya yaşadıklarını anlatırken "Bu vahşiler, gerçekleri çarpıtmadan aktarmak istediğimiz için bizi terörist olarak lanse etmek ve aşağılamak istedi"dedi. Gözyaşlarını tutamayan Zekeriya "TRT muhabiri Metin Turan da, hapishanede şiddete maruz kaldı" diye konuştu.

 

'Mısır'da herkese yer var'

 

Abdülfettah Sisi "Siyasi çekişmenin ülkeyi karanlık bir tünele sokacağı ve karşılıklı ölümlere yol acaçağı noktasında uyarılarda bulunmuştuk" dedi. Mursi destekçilerine çağrıda bulunan Sisi "Mısır'da herkese yer var"diye konuştu. Sisi "Devleti korumak ordunun, polisin ve Mısır halkının boynunun borcudur"değerlendirmesinde bulundu.

 

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