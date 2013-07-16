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Politika

Erdoğan Baradey'le görüşmeyi reddetti

Mısır'daki askeri yönetimin Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'na getirdiği Baradey'in, Erdoğan'dan görüşme talebinde bulunduğu ancak Erdoğan'ın, bu isteği geri çevirdiği öne sürüldü

16 Temmuz 2013 15:33

Mısır'daki askeri yönetimin Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'na getirdiği Muhammed El-Baradey'in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşme talebinde bulunduğu, ancak Erdoğan'ın, "Kendimizi kullandırtmayız" diyerek bu isteği geri çevirdiği ileri sürüldü.

Mısır'daki askeri yönetimin Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'na getirdiği Baradey'in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'dan görüşme talebinde bulunduğu, ancak Erdoğan'ın, "Kendimizi kullandırtmayız" diyerek bu isteği geri çevirdiği öne sürüldü.

Bugünkü Akşam gazetesinde "Baradey'e One Minute" başlığıya manşete taşınan habere göre Mısır’da askeri yönetimin ‘Cumhurbaşkanı Yardımcısı’ yaptığı Muhammed El Baradey’in, Erdoğan’la görüşme talebi geri çevrildi.

 

'Bizi kullanamazlar'

 

AKP’nin dün yapılan MKYK toplantısına katılan Başbakan Erdoğan, Baradey’in kendisinden görüşme talebinde bulunduğunu aktardı. Erdoğan’ın, “Kendi meşruiyetleri için bizi kullanmak istediler, reddettik” dediği öğrenildi. Ayrıca “Bizim Cumhurbaşkanımız Mursi” değerlendirmesini yaptı.

 

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