Kanlı Çarşamba sonrasında Mısır yönetiminde çatlak: Baradey istifa etti

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Adeviyye ve Nahda meydanlarında gerçekleştirilen darbe karşıtı eylemlere Mısır ordusunun sabah saatlerinde şiddetli müdahalesinin ardından, geçici Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed El Baradey, görevinden istifa etti.

AFP, Nobel Barış Ödüllü siyasetçinin, geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur'a istifa mektubunu sunduğunu bildirdi.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Baradey mektubunda, "Kabul etmediğim ve sonuçlarından korktuğum kararların sorumluğuna daha fazla dayanmak benim için artık iyice zorlaştı" ifadesini kullandı.

Önlenebileceğine inandığı can kayıplarının kendisini rahatsız ettiğini belirten Baradey, "Ne yazık ki olanlardan çıkar elde edenler, şiddet ve terör çağrısı yapan aşırılık yanlısı gruplar oluyor” dedi.

Darbeye olumlu yaklaşmaları için Batı'yı ikna eden isimlerin başında gelen Baradey'in istifa kararı, Mısır Cumhurbaşkanlığı'nın TSİ 16.00'dan itibaren ülke genelinde bir aylığına olağanüstü hâl ilan edildiğini duyurmasının ardından geldi.

Olağanüstü hâl ilanına ABD de sert tepki göstermişti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ayrıca, göstericilere yapılan kanlı müdahale şiddetle kınanmıştı.

Muhammed El Baradey kimdir?

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı ve 2005 Nobel Barış Ödülü sahibi hukukçu Muhammed El Baradey 1942 yılında Kahire'de doğdu.

Muhammed El Baradey, Kahire Üniversitesi'nde sürdürdüğü hukuk eğitimini 1962'de tamamladıktan sonra New York Üniversitesi'nde uluslararası hukuk doktorası yaptı. Doktora eğitimi sırasında, 1964'te BM'de Mısır Daimi Temsilciliği'nde görev yapmaya başlayan Baradey, 1974-1978 yılları arasında Mısır Dışişleri Bakanı'nın özel yardımcısı olarak çalıştı. 1980'de diplomatlık görevini bırakarak Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü'nde Uluslararası Hukuk Programı'nın yönetti, UAEA Başkanlığı'nı 1997'de İsveçli Hans Blix'ten devraldı.

2005 yılında "Nükleer enerjinin askeri amaçlar için kullanımını engellemeye yönelik çabalarından dolayı" Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

Mısır Anayasa Partisi'nin lideri Muhammed El Baradey, Haziran'da Mısır'da gerçekleştirilen askeri darbe sonrasında Mısır'ın geçici Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'na getirildi.