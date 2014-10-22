Ban Ki-mun'dan Gazze için bağımsız soruşturma komisyonu

BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen "Ortadoğu'daki gelişmeler ve Filistin sorunu" konulu toplantıda konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun, İsrail'in Gazze'den yapılan roket atışları nedeniyle duyduğu güvenlik kaygılarını anladığını belirterek, "Gazze'deki BM yerleşkelerine yapılan saldırılarda çok sayıda sivilin ölmesi ile bu yerleşkelerde silah bulunması olaylarını soruşturmak için bağımsız bir soruşturma komisyonu kurmayı planlıyorum" dedi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre BM Genel Sekreteri, "Ancak Gazze'deki yıkım ve tahribatın büyüklüğü, orantılılık konusunda derin sorular bırakmış ve hesap verilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır" dedi.



Ban, Gazze'ye yaptığı ziyarete ilişkin bilgiler vererek, "Gazze'de acil insani yardım için 414 milyon dolar, kısa süreli toparlanma için 1,2 milyar dolar ve yeniden inşa için de 2.4 milyar dolar kaynağa ihtiyaç var" dedi.

‘Gazze'de kilometrelerce devam eden toptan bir yıkım gördüm’

Gazze'de 100 binden fazla kişinin evsiz kaldığını, 50 bininin BM okullarında barındığını kaydeden Ban, nüfusun büyük bölümünün elektrik ve sudan mahrum olduğunu dile getirdi.

Kışın yaklaşmakta olduğunu da hatırlatan Ban, "Gazze'de kilometrelerce devam eden toptan bir yıkım gördüm. Sivillerin sığındığı ve saldırılar sırasında bombalanan BM kampını ziyaret ettim. Orada, kardeşleri bu saldırılar sırasında ölen ve kendisi de ayaklarını kaybederek tekerlekli sandalyeye mahkûm olan bir gençle tanıştım" diye konuştu.



İsrail Ordusu'nun BM yerleşkelerine yapılan saldırıları ve bu saldırılarda birçok sivilin hayatını kaybetmesi olaylarına ilişkin "yapacağı derinlemesine soruşturmaların sonuçlarını sabırsızlıkla beklediğini" kaydeden Ban, "Gazze'deki BM yerleşkelerine yapılan saldırılarda çok sayıda sivilin ölmesi ile bu yerleşkelerde silah bulunması olaylarını soruşturmak için bağımsız bir soruşturma komisyonu kurmayı planlıyorum" dedi.

‘Roketlerin daha fazla acı getirmekten başka bir sonucu olmadı’

Ban Ki-mun, Gazze'den İsrail'e yönelik roket atışlarının da kabul edilemeyeceğini belirterek, "Bu roketler sadece daha fazla acı getirmiş başka da bir sonucu olmamıştır. İsrail'in roketler nedeniyle duyduğu güvenlik kaygılarını tamamıyla anlıyorum ancak Gazze'deki yıkım ve tahribatın büyüklüğü, orantılılık konusunda derin sorular bırakmış ve hesap verilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır" diye konuştu.

Türkiye'nin Gazze'ye elektrik sağlamak için gemi önerisinden memnuniyet duyduğunu da kaydeden Ban, bunun Gazze'nin yaralarının sarılması için örnek bir çaba olduğunu vurguladı.

‘İsrail’in yerleşim birimi kurma planları gayri hukuki’

Ban, konuşmasında İsrail'in illegal yerleşim birimi kurma planlarına da değinerek, "Uluslararası hukuk bu konuda açık: İsrail'in yerleşim birimi kurma planları gayrı hukuki ve iki devletli çözüm çabalarına zararlı. İsrail Hükümeti'ne bu eylemlerden geri adım atması çağrısı yapıyorum" dedi.

Ban, konuşmasında Kudüs'teki kutsal mekânlara girişlerin tek taraflı olarak kısıtlanması ve provokasyonlar nedeniyle de ciddi endişeler duyduğunu dile getirdi. Filistin'in BM Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur da BMGK'da yaptığı konuşmada, BM Genel Sekreteri Ban'a, Gazze'yi de içine alacak şekilde Filistin'e yaptığı ziyaret ettiği için teşekkür ederek, BM Güvenlik Konseyi üyelerinden de Gazze'deki yıkımı yerinde görmeleri için Filistin'i ziyaret etmelerini istedi.