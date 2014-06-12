BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun: Yaşadığım şoku anlatmama imkan yok

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Irak'ın Musul kentinde Türk diplomatların Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütü tarafından kaçırılmasını sert bir dille kınayarak, "Yaşadığım şoku anlatmama imkan yok. Bu, kesinlikle kabul edilemez" dedi.

Türkiye, IŞİD'in Musul Başkonsolosluğu’nu basıp başkonsolos Öztürk Yılmaz dahil toplam 49 kişiyi rehin alması üzerine NATO’yu olağanüstü toplantıya çağırdı. Bunun üzerine NATO Daimi Temsilcileri, dün akşam saat 20.00'de toplandı. NATO'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin NATO'yu bilgilendirdiği, görüşmenin 4. madde kapsamında yapılmadığı belirtildi.

Türkiye’nin NATO Daimi Temsilcisi Fatih Ceylan, bu sabah NATO’nun olağan toplantısında konuyu gündeme getirdi ve müttefikleri ayrıntılı şekilde bilgilendirmek için dün akşam saatlerinde olağanüstü bir toplantı daveti yaptı. Ceylan’ın yaptığı bu istişare daveti diğer üyeler tarafından kabul edildi. Ceylan, olayın nasıl gerçekleştiğine dair Ankara’dan gelen bilgileri aktararak, Türkiye’nin şu an için NATO’dan askeri boyutta bir talebinin olmadığını, ancak gelişmelere göre yeni bir olağan toplantı davetinin gözardı edilmemesini istedi. Bu arada Türkiye’nin AB Daimi Temsilciliği de, birlik üyesi ülkeleri bilgilendirdi. NATO'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin NATO'yu bilgilendirdiği, görüşmenin 4. madde kapsamında yapılmadığı belirtildi. 4. madde bir üye ülkeye, ulusal güvenliği, sınır bütünlüğü ya da bağımsızlığı tehlike altına girmesi halinde istişareler için diğer üye ülkeleri toplantıya çağırabilme imkanı veriyor. Bu, sorunun NATO nezdinde masada çözülmesine imkan tanıyor.

BM Genel Sekreteri: Yaşadığım şok



Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Irak'ın Musul kentinde Türk diplomatların Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütü tarafından kaçırılmasını sert bir dille kınayarak, "Yaşadığım şoku anlatmama imkan yok. Bu, kesinlikle kabul edilemez" dedi. BM Terörle Mücadele Uygulama Görev Gücü'nün (CTITF) toplantısında konuşan Ban, Musul'daki Türk Başkonsolosluğa düzenlenen saldırıya değindi ve Başkonsolos ile personelin teröristler tarafından kaçırılması karşısında şok olduğunu söyledi.



Irak hükümeti, bölge ülkeleri ve uluslararası topluma diplomatların ve aile fertlerinin bir an önce, güvenli biçimde serbest bırakılması, suçluların adalet karşısına çıkarılması için birlikte çalışarak mümkün olan her şeyi yapmaları çağrısında bulunan Ban, "BM Genel Sekreteri olarak, diplomatlara yönelik bu tür terör saldırılarını en sert biçimde kınıyorum. Diplomatları ve sivilleri hedef alan bu saldırılar, hiçbir şekilde haklı görülemez. Yaşadığım şoku anlatmama imkan yok. Bu, kesinlikle kabul edilemez" dedi. IŞİD terör örgütü mensupları, sabah saatlerinde Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na baskın düzenlemiş, Başkonsolos dahil 49 konsolosluk personelini ve bazı aile fertlerini rehin almıştı.

