Gazze'de 621 kişi öldü, Ban Ki-moon 'İsrail'e roket atılması şoke edici' dedi

İsrail Başbakanı Binyamim Netanyahu ile katıldığı basın toplantısında konuşan BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, İsrail topraklarına fırlatılan roketlerin video ve fotoğraflarını gördüğünü söyledi ve “Açıkçası şoke ediciydi, bu saldırılar acilen durmalı” ifadelerini kullandı.

Al Jazeera Türk'te yer alan habere göre, Ban “Tüm ülkeler kendi vatandaşlarına koruma sorumluluğuna sahiptir” şeklinde konuştu.

BM Genel Sekreteri, taraflara ”Savaşmayın konuşmaya başlayın” mesajı verdi.

Gazze'ye saldırılarını 8 Temmuz'dan bu yana aralıksız sürdüren İsrail 621 kişiyi öldürdü. Ayrım gözetmeksizin saldırılarını yoğunlaştıran İsrail, hastane ve camileri de hedef alıyor.

Birleşmiş Milletler Mültecileri Koruma Örgütü (UNRWA), 100 bin Filistinlinin evsiz kaldığını ve bir kısmının BM kamplarında yaşadığını duyurdu. Gazze'de katliamları ve saldırıları sürdüren İsrail bir hafta önce Maghazi mülteci kampını da vurmuştu.

Sınır kapılarının açılmaması ve Gazze’ye yönelik İsrail ambargosunun sürmesi nedeniyle bölgedeki insani durum da gittikçe kötüleşiyor.