Erdoğan ve BM Sekreteri Ban Ki-mun Gazze'yi konuştu

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile telefonda görüştü.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, BM Genel Sekreteri Ban'ın, Erdoğan'ı cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasından dolayı tebrik ettiği görüşmede, ağırlık olarak Gazze’deki gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Erdoğan’ın, Gazze’ye yönelik kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini hatırlatarak, sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması hususunda, Türkiye’nin uluslararası camiayla yakın işbirliğine devam edeceğini vurguladığı öğrenildi.

Erdoğan ayrıca Ban’a, Türkiye olarak Gazze’ye yapılan insani yardımlar, sahra hastaneleri kurulması ve bölge halkına elektrik sağlamayı hedefleyen projeler hakkında bilgi de verdiği belirtildi.

Görüşmede Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Ban'ın, Filistin’e yardım amacıyla Norveç liderliğinde bir donörler konferansı düzenlenmesinin desteklenmesi hususunda mutabık kaldıkları öğrenildi.