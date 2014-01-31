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Balyoz'da 'yeniden yargılanma' talebi savcıya gönderildi

Balyoz davasından hüküm giyen 30'a yakın sanık, TÜBİTAK'ın 5 nolu harddisk raporu üzerine yeniden yargılanma talep etmişti

31 Ocak 2014 19:14

Balyoz sanıklarının daha önce reddedilen "yeniden yargılanma" talepleri, bu kez görüşü sorulmak üzere savcıya gönderildi.
TÜBİTAK'ta çalışan 3 uzman, Poyrazköy Davası avukatlarının talebi doğrultusunda 5 nolu harddiske ilişkin rapor hazırladı. Balyoz Davası'nın da delilleri arasında yer alan ve Gölcük Donanma Komutanlığı'nda bulunan 5 nolu harddisk ile ilgili rapor 20 Ocak'ta mahkemeye ulaşmıştı. Poyrazköy Davası'na gelen TÜBİTAK uzmanlarının hazırladığı raporunun ardından Balyoz Davası'nda hüküm giyen aralarında emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 30'a yakın sanık yeniden yargılama talebinde bulundu. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan talebi değerlendirecek yeni kurulan heyet, talepleri görüşü sorulmak üzere duruşma duruşma savcısı Naci Kanık'a gönderdi.
Cumhuriyet Savcısı Naci Kanık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu'nun görevlendirme talimatının ardından İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma savcısı olan Hüseyin Kaplan'ın yerine duruşma savcısı olarak görevlendirilmişti.

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