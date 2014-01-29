Çetin Doğan ve iki sanık daha Balyoz'da yeniden yargılama istedi

Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 3 Balyoz Planı davası sanığı, TÜBİTAK'ın 3 çalışanının 5 Nolu hard diske ilişkin hazırladığı raporu gerekçe göstererek yeniden yargılama talebinde bulundu.
Balyoz davasında 20 yıl hapse mahkum edilen ev cezası Yargıtay tarafından onananlar arasında yer alan emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 3 sanık, TÜBİTAK'ın 3 çalışanının 5 Nolu hard diske ilişkin hazırladığı raporu gerekçe göstererek yeniden yargılama talebinde bulundu.
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