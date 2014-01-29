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Çetin Doğan ve iki sanık daha Balyoz'da yeniden yargılama istedi

Balyoz Darbe Planı davasının üç sanığı yeniden yargılama talebinde bulundu. Talebe gerekçe olarak TÜBİTAK raporu gösterildi

29 Ocak 2014 13:38

Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 3 Balyoz Planı davası sanığı, TÜBİTAK'ın 3 çalışanının 5 Nolu hard diske ilişkin hazırladığı raporu gerekçe göstererek yeniden yargılama talebinde bulundu.

Balyoz davasında 20 yıl hapse mahkum edilen ev cezası Yargıtay tarafından onananlar arasında yer alan emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 3 sanık, TÜBİTAK'ın 3 çalışanının 5 Nolu hard diske ilişkin hazırladığı raporu gerekçe göstererek yeniden yargılama talebinde bulundu.

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