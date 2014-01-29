Türkiye Barolar Birliği: Balyoz'da yeniden yargılama şartları oluştu

Türkiye Barolar Birliği, TÜBİTAK'ın Poyrazköy Davası ile ilgili son raporunu değerlendirirken "Balyoz Davası'nda 5 no'lu harddiskin sahteliği/sonradan değiştirildiğinin TÜBİTAK raporuyla belgelenmesi sonucunda, anılan davada hüküm bir kez daha çökmüş ve yeniden yargılamanın şartları oluşmuştur" denildi.

Türkiye Barolar Birliği, Poyrazköy Davası'na TÜBİTAK tarafından sunulan 20 Ocak 2014 tarihli raporu inceleyerek, raporun Balyoz Davası ile ilişkisini değerlendirdiği açıklama yaptı.

Yeniden yargılamanın şartlarının oluştuğuna dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘Tüm Türkiye kazanacak’

"Balyoz Davası'nda 5 no'lu harddiskin sahteliği/sonradan değiştirildiğinin TÜBİTAK Raporuyla belgelenmesi sonucunda, anılan davada hüküm bir kez daha çökmüş ve yeniden yargılamanın şartları oluşmuştur. Yeniden yargılamanın, adil yargılanma hakkına uygun bir şekilde yapılması için Türkiye Barolar Birliği'nin daha önce önerdiği üzere, özel görevli mahkemeler ve terörle mücadele mahkemelerinin kaldırılması zorunludur. TBMM tarafından 'demokrasilerde böyle mahkemelere yer olmadığı' gerekçesiyle 2 Temmuz 2012 tarihinde kaldırılmasına karar verilen, fakat geçici 2'nci maddeyle ellerindeki işler bitene kadar hukuka aykırı uygulamalarına devam etmelerine izin verilen özel görevli mahkemelerin, gerçekten kaldılmasının ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Türkiye, yargı odaklı bu devlet krizinden, hukuk devleti ve demokrasi adına fırsat çıkarmayı bilmeli; çift başlı ceza yargılaması sistemine son vermeli, Anayasa değişikliği ile HSYK'yı tarafsız ve bağımsız mahkemelerin güvencesi haline getirmeli ve yargılamaların, adil yargılanma hakkını içine sindirmiş hakimler eliyle yapılmasını sağlamalıdır. Burada görev siyasi partilere, Türkiye Barolar Birliği'ne, sivil toplum örgütlerine ve tek tek her yurttaşımıza düşmektedir. Görevin başarıyla sonuçlanması halinde şu veya bu kişi ya da kurum değil, tüm Türkiye kazanacaktır. Tüm yargı mensuplarının, adil yargılanma hakkı ihlâl edilen tüm mağdurların ve kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunarız."