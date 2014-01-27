Balyoz sanıkları 'derhal tahliye ve beraat' talep etti

Balyoz Davası'ndan tutuklu bulunan 43 asker ortak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Milli orduya kumpas kurulduğu gerçeği 20 Ocak 2014 tarihli TÜBİTAK raporu ile bir kez daha teyit edilmiştir" denildi ve 'derhal tahliye' talep edildi.

Balyoz Davası'ndan aldıkları hapis cezası Yargıtay tarafından onanan ve Mamak Askeri Cezaevi'nde tutuklu bulunan 43 asker, avukatları aracılığıyla bir sayfalık yazılı basın açıklaması yaptı. "Yüce Türk Milletine" diye başlayan bir sayfalık açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İnsanlık tarihi boyunca hakkın, haklının, adaletin ve mazlumun yanında yer alması ile Milletler Tarihi içerisinde yıldızlaşan siz Yüce Türk Milleti adına sözde yargılama yapılmıştır. Tüm gerçekler, itirazlar ve talepler görmezden gelinerek son yılların en büyük hukuk katliamı gerçekleştirilmiş, yerel ve yüksek mahkemece Balyoz Mağduru Subaylara 16-20 yıl ağır hapis cezası verilmiştir.

'TÜBİTAK raporu suçsuzluğumuzu gösterdi'

Son günlerde devletin en yetkili kişileri tarafından gündeme getirilen Paralel Devlet Yapılanması mensuplarınca Milli Orduya Kumpas Kurulduğu gerçeği 20 Ocak 2014 tarihli TÜBİTAK bilirkişi raporu ile bir kez daha teyit edilmiştir. Yargılama süresince biz masum ve mağdurlar olarak yerel mahkemeden dijital verileri içeren CD/DVD/Harici Bellek/Hard disklere ilişkin bilirkişi raporu aldırılması hususundaki tüm taleplerimiz Mahkeme Heyetince nedeni açıklanmayan gerekçelerle!!! reddedilmiştir. Bağımsız kurum ve kuruluşlardan alman ve haklılığımızı tüm çıplaklığı ile ortaya koyan bilirkişi raporları da görmezden gelinerek gerçeklerin üstü örtülmeye çalışılmıştır. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkacağı hakikati TÜBİTAK bilirkişi raporu ile bir kez daha ispatlanmıştır.

'Derhal tahliye ve beraat talep ediyoruz'

Mahkûmiyetimize neden olan dijital verilerin 28 Temmuz 2009 tarihinden sonra tarih bilgisi değiştirilmiş bir bilgisayardan CD/DVD ve Hard disklere kopyalandığı ayan beyan ortaya çıkmıştır. Soruşturma safhası süresince medyaya servis edilen yalan ve taraflı bilgiler, soruşturma ve kovuşturma evrelerinde uygulanan hukuk dışı yöntemler ile illegal bir zihniyetin ürünü olan bu davada masumiyetimiz Yüce Türk Milleti tarafından kabul görmüş ve onaylanmıştır. Bu andan itibaren tutsaklığımızın devam ediyor olması ise bir insanlık suçudur. Ortaya çıkan tüm bu gerçekler ışığında; artık bir dakika bile cezaevlerinde tutsak bırakılmamız haksızlığın ve hukuksuzluğun katlanarak çığ gibi büyümesine ve telafisi imkânsız mağduriyetlerin artmasına neden olacaktır. Derhal tahliyemizi ve beraatimizi talep ediyoruz.

Mamak'ta tutsak Balyoz Mağdurları."