T24 LogoT24 Logo
Gündem

Balyoz'da yeniden yargılama talebi tekrar değerlendirilecek

Balyoz Davası'nın yeniden görülmesini reddeden 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı kaldırıldı

29 Ocak 2014 15:04

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, bugün İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Balyoz Davası'nda yeniden yargılama talebini geri çeviren kararını kaldırdı.

Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu’nun haberine göre, Karar, Balyoz sanıkları Doğan Temel, Recep Rıfkı Durusoy ve Levent Kerim Uça'nın avukatı Hakan Tunçkol'un itirazı üzerine alındı. 11. Ağır Ceza Mahkemesi bu kararıyla Balyoz Davası'nın yeniden yargılama talebini incelemesi gerekecek olan heyeti de belirledi. Mahkeme kararında, "Yeniden yargılama talebini, yargılama sürecine katılan hâkimler karara bağlayamaz" denildi.

 

Yeni Balyoz Heyeti

 

Balyoz'daki yeniden yargılama taleplerini incelemekle görevli heyet şöyle:

İstanbul 17 Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Gökmen Demircan, İstanbul 13 Ağır Ceza Mahkemesi üye hâkimi Nalan Can ve üye hakim Abdullah Öztürk.

Gerekçesi: Hâkimler aytekin özanlı ve savaş çelik balyoz yargılamasında görev aldı

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında Balyoz yargılamasına katılan hakimler Aytekin Özanlı ve Savaş Çelik’in yeniden yargılama taleplerini inceleyecek heyete katılamayacakları gerekçe gösterildi. Bu gerekçeyle itiraz kabul edildi.

Çetin Doğan'ın avukatı Ersöz: Adil yargılama umudumuz arttı

Balyoz Davası hükümlüsü, eski 1. Ordu Komutanı emekli orgeneral Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, Hürriyet Dünyası'na şu değerlendirmeyi yaptı:

"Daha önceki yargılama aşamalarında görev almış olan hâkimlerin yeniden yargılama taleplerinde görev almaları kanun tarafından yasaklanmıştır. Bu çerçevede daha önce Balyoz yargılamasına katılan hâkimler Aytekin Özanlı ve Savaş Çelik’in aynı dosyada aynı fiil ve konularda görev yapmış olmaları yeniden yargılama taleplerini incelemelerine engeldir gerekçesiyle itiraz kabul edilmiştir. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılama taleplerini incelemekle görevli hâkimleri de belirlemiştir. 11. Ağır Cezanın vermiş olduğu karar hukuka uygundur ve adil yargılanmanın bundan sonraki süreçlerde hâkim olacağı konusunda umudumuzu artırmıştır."

 

ETİKETLER

balyoz davasıyeniden yargılamaçetin doğanhaberhaber

İlgili Haberler

Çetin Doğan ve iki sanık daha Balyoz'da yeniden yargılama istedi

Balyoz Darbe Planı davasının üç sanığı yeniden yargılama talebinde bulundu. Talebe gerekçe olarak TÜBİTAK raporu gösterildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24