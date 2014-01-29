Balyoz'da yeniden yargılama talebi tekrar değerlendirilecek

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, bugün İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Balyoz Davası'nda yeniden yargılama talebini geri çeviren kararını kaldırdı.

Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu’nun haberine göre, Karar, Balyoz sanıkları Doğan Temel, Recep Rıfkı Durusoy ve Levent Kerim Uça'nın avukatı Hakan Tunçkol'un itirazı üzerine alındı. 11. Ağır Ceza Mahkemesi bu kararıyla Balyoz Davası'nın yeniden yargılama talebini incelemesi gerekecek olan heyeti de belirledi. Mahkeme kararında, "Yeniden yargılama talebini, yargılama sürecine katılan hâkimler karara bağlayamaz" denildi.

Yeni Balyoz Heyeti

Balyoz'daki yeniden yargılama taleplerini incelemekle görevli heyet şöyle:

İstanbul 17 Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Gökmen Demircan, İstanbul 13 Ağır Ceza Mahkemesi üye hâkimi Nalan Can ve üye hakim Abdullah Öztürk.

Gerekçesi: Hâkimler aytekin özanlı ve savaş çelik balyoz yargılamasında görev aldı

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında Balyoz yargılamasına katılan hakimler Aytekin Özanlı ve Savaş Çelik’in yeniden yargılama taleplerini inceleyecek heyete katılamayacakları gerekçe gösterildi. Bu gerekçeyle itiraz kabul edildi.

Çetin Doğan'ın avukatı Ersöz: Adil yargılama umudumuz arttı

Balyoz Davası hükümlüsü, eski 1. Ordu Komutanı emekli orgeneral Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, Hürriyet Dünyası'na şu değerlendirmeyi yaptı:

"Daha önceki yargılama aşamalarında görev almış olan hâkimlerin yeniden yargılama taleplerinde görev almaları kanun tarafından yasaklanmıştır. Bu çerçevede daha önce Balyoz yargılamasına katılan hâkimler Aytekin Özanlı ve Savaş Çelik’in aynı dosyada aynı fiil ve konularda görev yapmış olmaları yeniden yargılama taleplerini incelemelerine engeldir gerekçesiyle itiraz kabul edilmiştir. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılama taleplerini incelemekle görevli hâkimleri de belirlemiştir. 11. Ağır Cezanın vermiş olduğu karar hukuka uygundur ve adil yargılanmanın bundan sonraki süreçlerde hâkim olacağı konusunda umudumuzu artırmıştır."