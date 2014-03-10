'Balyoz sanıklarının TSK ile ilişiğinin kesilmesi işlemi askıya alındı'

Genelkurmay Başkanlığı’nin, yeniden yargılama ihtimali bulunan Balyoz Davası'nda muvazzaf askerlerinin TSK’yla ilişiğinin kesilmesi işlemini askıya aldığı ortaya çıktı.

Levent İçgen’in Vatan’da yer alan haberine göre, Ergenekon Davası’nda müebbet hapse mahkum edilen eski Genelkurmay Başkanı emekli Org. İlker Başbuğ’un tahliyesi, Silivri’deki çok sayıda isim için umut ışığı olurken, hükümet ile Genelkurmay Başkanlığı’nın, Yargıtay tarafından 9 Ekim’de verilen kararla mahkumiyeti kesinleşen Balyoz davasının muvazzaf sanıkları için süreci “beklemeye” bıraktıkları öğrenildi.

“Milli Ordu’ya kumpas kuruldu” iddialarının ardından kumpasla ilgili suç duyurusunda bulunan Genelkurmay Başkanlığı’nın, “mağduriyet ve hak kaybı yaşanmaması için” Balyoz’un muvazzaf sanıklarının emeklilik işlemlerini dondurduğu ortaya çıktı. Ayrıca bu karar doğrultusunda askerlerin askeri cezaevlerinden sivil cezaevlerine nakledilmesinin de önüne geçildi. Nakil işlemlerinin muvazzaf askerlerin TSK’dan ilişiğinin kesilene kadar durdurulma kararının, askerlere önce sözlü olarak bildirildiği, daha sonra ise yazılı bildirildiği belirtildi. Konu ile ilgili bilgi veren askeri kaynaklar, “30 Mart yerel seçimlerinden sonra bu askerlerin durumuyla ilgili hükümetin yeni adımlar atması noktasında beklentinin bulunduğunu” ifade etti.

Son imza Köşk’ten

Bu karar, emeklilik hakkını kazanamayan personel açısından kritik önem taşıyor. Balyoz davasından halen askeri cezaevlerinde 128 muvazzaf subay bulunuyor. Aralarında 13 general ve amiralin yer aldığı muvazzafların 95’i albay, 15’i yarbay, 4’ü binbaşı ve 1’i yüzbaşı rütbesinde bulunuyor. Yargıtay aşaması tamamlanan Balyoz davası ile ilgili olarak Özel Yetkili İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Savcılığı bir süre önce mahkumiyet kararları ile ilgili yazıyı ilgili mercilere göndermişti. Bu yazı doğrultusunda TSK ile ilişiği kesilen personelin askeri cezaevlerinden sivil cezaevlerine nakledilmesi bekleniyordu. Ancak Genelkurmay Başkanlığı, hükümet yetkilileriyle uzlaşıya vararak bu süreci dondurdu. TSK’dan ayırma işlemlerinde son imza yetkisi Cumhurbaşkanlığı makamında bulunuyor.

13 general ve amiral

Cezaevinde yatan muvazzaflardan en kıdemlileri; Hadımköy’de yatan Korg. Deniz Cora ile Mamak’ta yatan Hava Korg. Turgut Atman. Diğer isimler ise şöyle: “Tümamiral Erdem Caner Bener, Tümamiral Ahmet Sinan Ertuğrul, Hava Tümgeneral Ayhan Gümüş, Tümgeneral Gürbüz Kaya, Hava Tümgeneral Bülent Kocababuç, Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu, Tuğamiral Ali Sadi Ünsal, Tuğamiral Fahri Can Yıldırım, Tuğamiral Şafak Yürekli, Hava Tuğgeneral Mehmet Eldem ve Hava Tuğgeneral Kubilay Baloğlu.”