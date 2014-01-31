Balyoz davasında 14 sanık daha yeniden yargılama talep etti

Balyoz davasında Çetin Doğan'ın da aralarında bulunuduğu 15 sanığın ardından bugün, davada hüküm giyen 14 sanık daha TÜBİTAK'ın raporunu delil göstererek yeniden yargılama talep etti. Tümamiral Mücahit Şişlioğlu'nun da aralarında bulunduğu 14 sanığın avukatı Nevzat Güleşen aracılığıyla İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.

DHA’dan Cem Tursun’un haberine göre, "Başbakan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan, 24 Aralık 2013 tarihinde köşesinde Türk ordusuna kumpas kurulduğunu belirten bir makale kaleme almıştır" hatırlatması yapılan dilekçede, bu gelişme üzerine 2 Ocak 2014'te Genelkurmay Başkanlığı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

'Yeni delil çıktı' iddiası

"TÜBİTAK uzmanları tarafından hazırlanan raporda, 5 No'lu hard diskteki dijital belgelerin, sistem saati değiştirilmiş başka bilgisayardan kopyalandığı sonucuna ulaşılmıştır" denilen dilekçeye şöyle devam edildi:

"TÜBİTAK bilirkişi raporunda belirtilen sistem saati değişikliğinden birkaç saat-dakika-saniye değil, 6-7 senelik manüpülatif bir zaman farkı kast edilmektedir. Bu gerekçeler kapsamında ortaya yeni bir delil çıktığından yargılamanın yeniden yapılmasını talep ederim.

Avukat Güleşen, TÜBİTAK uzmanlarının hazırladığı raporu ve bu raporun sonrasında basında çıkan haberleri de delil olarak mahkemeye sundu.

Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 15 sanık da TÜBİTAK uzmanlarının raporunu gerekçe göstererek yeniden yargılanma talebinde bulunmuştu.