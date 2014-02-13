Balyoz'da yeniden yargılama tarihi belli oldu



İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Balyoz davası kararının temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, emekli orgeneraller Çetin Doğan, Halil İbrahim Fırtına, Ergin Saygun, Bilgin Balanlı, Şükrü Sarıışık ve emekli Oramiral Özden Örnek ile emekli Korgeneral MHP Milletvekili Engin Alan'ın da aralarında bulunduğu 237 sanığın mahkumiyet kararını onarken, 88 sanıkla ilgili verilen hükümleri ise bozmuştu. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi 1 yıl 9 ay süren yargılama sonunda 36 sanığın beraatına, 325 sanık için ise 16 yılla 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırmıştı.

17 Nisan'da Çağlayan'da

Cem Tursun'un Doğan Haber Ajansı'nadİstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Başkan Ömer Diken'in yerine atanan yeni mahkeme başkanı Ahmet Korkusuz ile üye hakimler Aytekin Özanlı ve Savaş Çelik bozulan mahkumiyet kararlarını yeniden inceledi. İncelemenin ardından mahkeme bugün 88 sanık için 17 Nisan 2014 tarihine duruşma günü verdi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülecek duruşma adliyenin büyük salonunda yapılacak. Yargıtay'ın bozma kararına karşın beyanlarının alınması için tüm sanıkların duruşmada hazır olunmasını istendi.

25 sanık için inandırıcı delil yok

Yargıtay 9. Ceza Dairesi Abdullah Dalay, Ali Aydın, Halil Helvacıoğlu, Abdurrahman Başbuğ, Ahmet Necdet Doluel, Ahmet Türkmen, Bülent Akalın, Cumhur Eryüksel, Doğan Uysal, Gökhan Çiloğlu, Güllü Salkaya, Hakan Ilıca, Hüseyin Polatsoy, İlker Yunus, İsmet Kışla, Şafak Duruer, Tevfik Özkılıç, Tuncay Küçük, Adem Ceylan, Cafer Uyar, Canatan Turgut, Kenan Yüce, Murat Dülek, Ömer Faruk Ağa Yarman, ve Tülay Delibaş'nda bulunduğu 25 kişi hakkında da sanıkların cezalandırılmasına yeterli, her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraat kararının verilmesi gerekçesi ile bozulmasını, bu sanıklar arasında tutuklu varsa tahliye edilmelerini ve hakkında yakalama kararı olanların da yakalama kararının geri alınmasını istedi.

63 sanık için de 'Ceza verilemsine yer yok'

Yargıtay 9. Ceza Dairesi ayrıca sanıklar Bora Serdar, Hasan Gülkaya, Levent Görgeç, Ahmet Tuncer, Ali İhsan Çuhadaroğlu, Ali Rıza Sözen, Aytekin Candemir, Bahtiyar Ersay, Barbaros Kasar, Behcet Alper Güney, Burhan Göğce, Can Bolat, Cemal Candan, Cüneyt Sarıkaya, Doğan Fatih Küçük, Dursun Tolga Kaplama, Erdoğan Koçoğlu, Erhan Kuraner, Fatih Altun, Fatih Musa Çınar, Fuat Pakdil, Gökhan Gökay, Hakan Akkoç, Halil Yıldız, Hamdi Poyraz, Harun Özdemir, Hakan Barsi Aslan, Hasan Hakan Dereli, Hasan Nurgören, İkrami Özturan, İlkay Nerat, Kemal Dinçer, Mehmet Alper Şengezer, Mehmet Kemal Gönüldaş, Muharrem Selçuk Ünal, Murat Ataç, Mustafa Erdal Hamzaoğulları, Mustafa Yuvanç, Namık Koç, Nedim Ulusan, Nihat Özkan, Orkun Gökalp, Refik Hakan Tufan, Sami Yüksel, Sırrı Yılmaz, Soydan Görgülü, Süha Civan, Timuçin Eraslan, Veli Murat Tulga, Yaşar Dilber, Yunus Nadi Erkut, Yüksel Gamsız, Zafer Karataş, Ahmet Şentürk, Ahmet Topdağı, Gökhan Murat ÜStündağ, Kasım Erdem, Levent Ergün, Mümtaz Can, Nurettin Işık, Recail Elmaz, Suat Dönmez ve Turgay Bülent Göktürk'ün bulunduğu 63 sanık içinde anlaşma suçu kapsamında kalması nedeni ile haklarında 5237 sayılı TCK'nın 316/2. ve CMK'nın 223/4-a maddeleri gereğince “ceza verilmesine yer olmadığına" karar verilmesi gerektiği ile bozulmasına bu 63 kişinden tutuklu varsa tahliyelerine, hakkında yakalama kararı olanlarında aranmaktan vazgeçilmesini istedi.