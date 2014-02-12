AKP'den ÖYM'lerin kaldırılmasına onay, yeniden yargılamaya veto

Muzaffer Gençdoğan/ANKARA

TBMM Adalet Komisyonunda görüşülmekte olan Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılmasına ilişkin Kanun Teklifinin birinci maddesi kabul edildi. Buna göre, Balyoz, Ergenekon, KCK, Odatv başta olmak üzere kamuoyunda yakından izlenen davalara bakan ve halen görev yapan 38 özel yetkili mahkemenin görevine son verilecek.

Dört saat süren maddenin görüşmeleri sırasında CHP’li üyelerce verilen “özel mahkemelerin kararlarının yok sayılması ve yeniden yargılama yolunun açılması” amaçlı değişiklik önergesi, AKP’li üyelerin oylarıyla reddedildi.

AKP’li üyelerce verilen ve kabul edilen başka bir değişiklik önergesine göre, özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasıyla, bu mahkemelerde devam eden davalar ile özel yetkili cumhuriyet savcılarınca yürütülen soruşturmalar, görevlendirilen ağır ceza mahkemeleri hakimleri ve cumhuriyet savcıları tarafından 15 gün içinde sonuçlandırılacak. Ayrıca, dosyanın bulunduğu yerdeki hakim veya mahkemeler, dosyaların devir işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, devredilen dosyalarla ilgili koruma tedbirleri hakkında karar vermeye yetkili olacak. Değişiklikle, kaldırılan mahkemelerce verilmiş olup da henüz gerekçesi yazılmamış olan kararların gerekçelerinin, kararı veren hakimlerce Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde yazılması zorunlu hale getirildi.

Yeniden yargılama ile ilgili çalışma yapıyoruz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Teklifin birinci maddesinin kabul edilmesi ardından yaptığı açıklamada, yeniden yargılama ile ilgili Bakanlık’ta bir çalışma yapıldığını belirterek, “Çok sayıda akademisyen ve yüksek yargı önerisi var bu konuda. Bunları dikkate alarak bir formül bulunacak ve kamuoyu ile paylaşılacak” dedi. Bozdağ, halen Türkiye çapında 303 ağır ceza mahkemesi bulunduğunu hatırlatarak, Teklifle bu mahkemelerden özel yetki verilen 38’inin kaldırıldığını söyledi. Bozdağ, kaldırılan söz konusu ÖYM’lerde görev yapan 174 hakim ve savcının da HSYK tarafından yeniden atamasının yapılacağını kaydetti.

Bekir Bozdağ “Kapatılan özel yetkili mahkemelerdeki dava ve dosyalar 265 ağır ceza mahkemesine yayılacak, belki ihtiyaca göre yeni ağır ceza mahkemeleri kurulabilecek. Dağıtımı yapılan dosyalardan bazılarında süre uzaması olabilir ama bazı dosyalarda da karar süresi kısalabilir. Bunu göreceğiz” dedi. Bozdağ, ÖYM’lerin kaldırılmasıyla, terörle mücadele soruşturması ve davalarında bir zafiyet yaşanmayacağını ifade etti.