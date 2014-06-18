Balyoz davasında kim ne kadar ceza almıştı?

"Balyoz Darbe Planı" ilk kez 20 Ocak 2010'da Taraf gazetesinin "İstanbul'da iki camiye bombalı saldırı düzenlenmesi ve Yunanistan'ın bir Türk uçağını düşürmekle suçlanması suretiyle darbe ortamı yaratılacağı" gibi iddialar içeren haberiyle gündeme gelmişti.

Balyoz davası ceza listesi

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi,

1. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına,

2. Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek ve

3. Eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan’ı 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek ve eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan’ı ”Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini, cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanıklar hakkındaki cezanın Terörle Mücadele Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca yarı oranında arttırılmasının öngörüldüğünü hatırlatan mahkeme, cezanın ağırlaştırılmış müebbet hapis olması nedeniyle bunun fiilen mümkün olmadığını bildirdi.

Sanıkların ellerinde olmayan sebeplerden dolayı sonucun meydana gelmediğini belirten, kastın ve kusurun yoğunluğunu, güttükleri amacı göz önüne alan mahkeme, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını eski TCK’nın ”cürme teşebbüs” başlığını taşıyan 61. maddesinin 1. fıkrası uyarınca 20′şer yıl hapis cezasına çevirdi.

Mahkeme, Fırtına, Örnek ve Doğan’ın mahkemedeki olumsuz tutum ve davranışları nedeniyle haklarında eski TCK’nın 59. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

18 yıl ceza alan sanıklar

1. Orgeneral Bilgin Balanlı,

2. Koramiral Abdullah Can Erenoğlu,

3. MHP Milletvekili emekli Korgeneral Engin Alan,

4. Emekli Orgeneral Ergin Saygun

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Orgeneral Bilgin Balanlı, Koramiral Abdullah Can Erenoğlu, Tümgeneral Gürbüz Kaya, MHP Milletvekili emekli Korgeneral Engin Alan, emekli Orgeneral Ergin Saygun, eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık, emekli Korgeneral Nejat Bek, emekli Koramiral Ahmet Feyyaz Öğütçü, emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri, emekli Koramiral Kadir Sağdıç, emekli Korgeneral Yurdaer Olcan ve emekli Albay Cemal Temizöz’ün de aralarında bulunduğu 78 sanığı ”Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini, cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etmişti.

Sanıkların işlemeyi kast ettikleri eylemlerini elverişli vasıtalarla icraya başlamış olmakla birlikte ellerinde olmayan sebeplerden dolayı sonucun meydana gelmediği ve bu nedenle eylemlerinin eksik teşebbüs aşamasında kaldığını belirten mahkeme, meydana gelecek zarar ve tehlikenin ağırlığını, kast ve kusurun yoğunluğunu, güttükleri amaç ve olaylardaki konumlar nazara alınarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının eski TCK’nın ”cürme teşebbüs” başlığını taşıyan 61. maddesinin 1. fıkrası uyarınca 18′er yıl hapis cezasına çevirdi.

Mahkeme, 78 sanık hakkında yargılama sürecindeki olumsuz tutum ve davranışlarını göz önüne alarak, eski TCK’nın cezada indirim öngören 59. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

Sanıklardan, Bulut Ömer Mirmiroğlu’nu da aynı suça ilişkin 18 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, Mirmiroğlu’nun cezasını yargılama sürecindeki olumlu tutum ve davranışları göz önüne alınarak, eski TCK’nın 59. maddesi uyarınca 15 yıl hapse indirdi.

5. Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu

6. Emekli Koramairal Deniz Cora

7. Emekli Koramiral Ahmet Feyyaz Öğütçü

8. Emekli Korgeneral Nejat Bek

9. Emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri

10. Eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık

11. Koramiral Abdullah Can Erenoğlu

12. Emekli Albay Cemal Temizöz

13. Emekli Koramiral Kadir Sağdıç 18 yıl hapis cezası

14. Emekli Korgeneral Yurdaer Olcan 18 yıl hapis cezası

15. 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Mustafa Korkut Özarslan,

16. Emekli Korgeneral Ayhan Taş,

17. Emekli Tümamiral Ramazan Cem Gürdeniz,

18. Emekli Tuğgenaral İzzet Ocak,

19. Emekli Tuğamiral Hakkı Suha Tanyeri,

20. Emekli Koramiral Kadir Sağdıç,

21 . Emekli Orgeneral Yurdaer Olcan,

22. Emekli Albay Cemal Temizöz,

23. Emekli Kurmay Albay Bülent Tunçay,

24. Koramiral Abdullah Can Erenoğlu,

25. Metin Yavuz Yalçın,

26. İhsan Balabanlı,

27. Mustafa Aydın Gürül,

28. Mehmet Fatih Ilgar,

29. Emekli Tuğamiral Cem Aziz Çakmak,

30. Ali Semih Çetin,

31. Nihat Altınbulak,

32. Mustafa Karasabun,

33. Bora Serdar,

34. Levent Görgeç,

35. İbrahim Koray Özyurt,

36. Dora Sungunay,

37. Soner Polat,

38. Meftun Hıraca,

39. Yaşar Barbaros Büyüksağnak,

40. Hasan Gülkaya,

41. Faruk Doğan,

42. Mücahit Erakyol,

43. Ergün Balaban

16 yıl ceza alanlar

1. Tuğamiral Şafak Yürekli,

2. Emekli Kurmay Albay Dursun Çiçek,

3. Emekli Albay Derya Günergin,

4. Emekli Albay Ali Türkşen,

5. Emekli Albay Ahmet Zeki Üçok,

6. Emekli Albay Ömer Faruk Ağayarman,