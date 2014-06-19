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Balyoz davasında tüm sanıklara tahliye

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 237 Balyoz davası sanığının tahliyesine karar verdi

19 Haziran 2014 18:55

Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından, tahliye ve yeniden yargılama taleplerini değerlendirmek üzere toplanan İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 237 Balyoz davası sanığının tahliyesine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi’nin Balyoz davasında hak ihlali kararının ulaştığı İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye ve yeniden yargılama taleplerini değerlendirmek üzere toplandı.

Yüksek mahkemenin Balyoz kararının ardından savcı, mahkemeye "infazın durdurulması" "yeniden yargılama" yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunan 230 sanığın tahliyesi yönünde karar verdi.

 

İrem Çiçek tahliyeyi daha önce duyurdu

 

Balyoz davasında 16 yıl hapis cezasına çarptırılan Deniz Albay Dursun Çiçek'in avukat kızı İrem Çiçek, Twitter'daki hesabında, "Ve tahliye kararı verildi" “Karar yazılıyor. Bekliyoruz!” diye yazdı.

Anayasa Mahkemesi'nin kararı üzerine İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin, Balyoz Davası'nda hüküm giyen sanıklar hakkında verdiği "infazın durdurulması ve yargılamanın yenilenmesi" kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı.

İlamat İnfaz Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Abbas Özden yaptığı açıklamada, "Ankara'daki hükümlülerin tahliyeleri için işlemleri yürütüyoruz. Tahliye yazıları yazıldı. Ankara'daki cezaevlerinde bulunanlardan, başka davadan hüküm giyen Ahmet Zeki Üçok, Mehmet Seyfettin Alevcan ve Şafak Yürekli dışındakiler tahliye edilecekler" dedi.

Üçok, Alevcan ve Yürekli ile birlikte Balyoz Davası'ndan hüküm giyen Sincan F Tipi Cezaevinde MHP Milletvekili Engin Alan ve eski Hava Kuvvetleri Komutanı Halil İbrahim Fırtına'nın da arasında bulunduğu 21, Mamak Askeri Cezaevinde ise 47 kişi bulunuyor.

 

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