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Savcı, Balyoz hükümlülerinin infazının durdurulması yönünde mütalaa verdi

AYM'nin Balyoz hükümlüleriyle ilgili hak ihlali kararının ardından tahliye taleplerini değerlendiren mahkeme kararını kısa bir süre içinde açıklayacak

19 Haziran 2014 18:06

Anayasa Mahkemesi’nin 230 Balyoz hükümlüsü hakkında verdiği hak ihlali kararının ardından gözlerin çevrildiği İstanbul Anadolu Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Özlem Karaçam, tahliye taleplerinin değerlendirildiğini, 15-20 dakika sonra kararı açıklayacaklarını söyledi.

Öte yandan, savcının, mahkemeye "infazın durdurulması" yönünde mütalaa verdiği öğrenildi.

 

 

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'ye konuşan Karaçam ile üyeler Berrin Çelen, Mübeccel Saraçoğlu ve Tülin Akbey şu sıralarda tahliye taleplerini değerlendirdiklerini söyledi.

Öte yandan, savcının, mahkemeye "infazın durdurulması" yönünde mütalaa verdiği öğrenildi.

 

 

İrem Çiçek: Tahliye kararı verildi

 

Bu arada Balyoz davasında 16 yıl hapse mahkum olan Albay Dursun Çiçek'in avukat kızı İrem Çiçek, Twitter'daki hesabında, "Ve tahliye kararı verildi" “Karar yazılıyor. Bekliyoruz!” diye yazdı.

 

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