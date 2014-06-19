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AYM Balyoz davası kararının kısa gerekçesini açıkladı

Anayasa Mahkemesi’nin, Balyoz davasına ilişkin verdiği kısa kararda 'adil yargılama hakkının ihlal edildiği ve yeniden yargılamanın oy birliğiyle kabul edildiği' belirtildi

19 Haziran 2014 17:01

Anayasa Mahkemesi, Balyoz davasında 230 hükümlünün başvurusuyla ilgili aldığı kısa kararı internet sitesinden yayınladı. 17 kişilik Anaysa Mahkemesi Genel Kurulu’nun oy birliğiyle aldığı kararda “adil yargılama hakkının ihlal edildiği ve yeniden yargılamanın oy birliğiyle kabul edildiği” açıklandı.

Anayasa Mahkemesi’nin internet sitesinde yayınlanan kısa gerekçe şöyle:

Başvurunun konusu 

Başvurucular, 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 147. maddesinde düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Men suçuna teşebbüsten İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde yürütülen yargılama ve yargılama sonunda verilen mahkûmiyet kararı nedeniyle Anayasa’nın 36. maddesinde koruma altına alınan adil yargılanma hakkı ile Anayasa’nın 19. maddesinde koruma altına alınan özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüşlerdir.

Hüküm

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun Balyoz Davası’na  ilişkin kısa kararında “Başvurucuların, özgürlük ve güvenlik hakkına ilişkin şikâyetlerinin ‘zaman bakımından yetkisizlik’ nedeniyle kabul edilemez olduğuna ve Adil yargılanma hakkı kapsamındaki şikâyetlerinin; dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ve Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman’ın tanık olarak dinlenmesi taleplerinin reddi nedeniyle tanık dinletme hakkına ilişkin şikâyetlerinin, dijital delillerin değerlendirilmesine ilişkin şikâyetlerinin giderilmediğine dair iddialarının, kabul edilebilir olduğu” görüşüne yer verildi.

Kararda “Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine, ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapmak üzere kararın bir örneğinin ilgili Mahkemeye gönderilmesine, dökümü yapılan yargılama giderlerinin başvuruculara ödenmesine, oy birliğiyle karar verildi” denildi.

Başkan Haşim KILIÇ 

Başkanvekili Serruh KALELİ 

Başkanvekili Alparslan ALTAN 

Üye Serdar ÖZGÜLDÜR 

Üye Osman Alifeyyaz PAKSÜT 

Üye Zehra Ayla PERKTAŞ 

Üye Recep KÖMÜRCÜ 

Üye Burhan ÜSTÜN 

Üye Engin YILDIRIM 

Üye Nuri NECİPOĞLU 

Üye Hicabi DURSUN 

Üye Celal Mümtaz AKINCI 

Üye Erdal TERCAN 

Üye Muammer TOPAL 

Üye Zühtü ARSLAN 

Üye M. Emin KUZ 

Üye Hasan Tahsin GÖKCAN

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