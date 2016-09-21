Balıkesir'de köpek katliamı!

Balıkesir'in Manyas ilçesinde sabah yürüyüşe çıkanlar yaklaşık 30 sokak köpek ölüsüyle ile karşılaştı. Zehirlenerek atıldığı belirlenen köpeklerin kim ya da kimler tarafından telef edildiği araştırılıyor.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, sabah saatlerinde Manyas yakınlarındaki Çamlık mevkiinde yürüyüş yapanlar, yaklaşık 30 sokak köpeğinin ölüsü ile karşılaştı. Yapılan ilk incelemede, köpeklerin zehirlendikten sonra bu bölgeye atıldığı belirlendi.

Güney Marmara Doğal ve Kültürel Çevreyi Koruma Derneği (GÜMÇED) Bandırma Şube Başkanı Gültekin Mutlu, katliamı yapanların bir an önce ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi.

Mutlu, "İnsanoğlunun acımasızlığına yine tanık olduk. 30 kadar köpek öldürülerek cesetleri çamlığa atılmış. Bu doğa yalnızca insanların değil. Doğada var olan canlılarla uyum içinde yaşamak insan olmanın ön koşuludur. İlgilileri konuya sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.

Mutlu, köpeklerin telef edildiği olayın takipcisi olacaklarınıda sözlerine ekledi.