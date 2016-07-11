Köpek katiline sadece 18 bin lira para cezası!

Çankırı'da geçen yıl ’Gülücük’ isimli sahipli köpeği havalı tabanca ile vurarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuksuz sanık Abdulkadir Işık 18 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Çerkeş Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Işık ve şikayetçi Özlem Özdemir Kesik hazır bulundu. Öte yandan duruşmada İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu ise Avukat Özen Baydoğan temsil etti.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Sanık Abulkadir Işık savunmasında "Pişmanım, herkesten özür diliyorum. Takdir adaletindir" dedi. Şikayetçi Özlem Özdemir Kesik ise sanığın cezalandırılmasını istedi.

“Ceza almadan ıslah edilmeyeceği açıktır”

Şikayetçi Kesik’in Avukatı Yasemin Babayiğit ise "Ceza hukuğunun ve yaptırımlarının getiriliş amacı doğrultusunda sanığın ceza almadan ıslah edilmeyeceği açık ve nettir. Biz sanığın hapis cezası ile cezalandırılmasını ve buna ek olarak Çankırı Valiliği Çevre ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın İl Müdürlüğü’ne müzekkere yazılarak sanığın eylemlerinin 5199 Sayılı kanuna da aykırı teşkil etmesi sebebiyle idari para cezasıyla cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Abdulkadir Işık hakkında Özlem Özdemir Kesik’e ait köpeği haklı bir neden olmaksızın öldürmek suretiyle işlediği sahipli hayvanı öldürmek" suçundan 18 bin TL adli para cezasına çarptırdı.

Ödenmeyen kısım hapis cezasına çevrilecek

Cezanın 10 eşit taksitle sanıktan tahsiline karar veren mahkeme, taksitlerden birini zamanında ödenmemesi halinde kalan taksitlerin tamamının bir defada sanıktan tahsiline hükmetti. Sanığın adli para cezasını kısmen ya da tamamen ödememeleri halinde ödenmeyen kısmın hapis cezasına çevrileceği ihtarında bulundu.

“Sadece korkutmak istedim”

Sanık Şubat ayında verdiği savunmasında kendisinin de daha öncede köpek beslediğini belirterek şunları söylemişti: "Olay tarihinde lisede kalorifer görevlisi olarak çalışıyoum. Akşam saat 21.00- 22.00 sıralarında okuldan çıkıp eve gittiğim sırada bir grup köpek bana saldırdı. İddianameye konu köpekte bana saldıranlar arasındaydı. O sırada yanımda 2 adet tabanca bulunuyordu. Birisi şahsıma ait kuru sıkı tabancaydı. Diğeri de Çankırı’dan tanımadığım bir şahıstan emanet aldığım bayıltıcı tabancaydı. İddianamedeki köpeği bayıltıcı tabanca ile bayıltmak için ateş ettim. Diğer köpeklere ise kuru sıkı tabanca ile bir el ateş ettim. Kuru sıkı tabanca ile köpeklerin üzerine doğru değil havaya doğru ateş ettim. Tabancanın sesi ile diğer köpekler korkarak kaçtı. Benim köpeği öldürme kastım yoktu. Sadece korkutmak ve kendimi koruma amacım vardır. Beraatimi istiyorum"dedi.

Çerkeş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede olay gününe ilişkin güvenlik kameralarına ilişkin tutanakta şüpheli Abdulkadir Işık’ın elinde havalı tabanca ile diye tabir edilen silahla siyah renkli köpeğe ateş ettiğinin tespit edildiği belirtilmişti. Şüphelinin "Haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme, değerini düşürme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapsi isteniyordu.