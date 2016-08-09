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Antalya'da köpek katliamı!

Köpeklerin ağaç altlarına bırakılan zehirli tavuk etini yemesiyle öldüğü belirlendi

09 Ağustos 2016 22:35

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde köpek katliamı yaşandı. 40 köpek zehirlenerek öldürüldü.

DHA'nın haberine göre; Korkuteli ilçe merkezinde birçok sokakta ağaç altlarına bırakılan zehirli tavuk etinden yiyen köpekler öldü. Olay, sokakta köpeğini gezdiren Rabiye Küçük isimli kadının, Thor isimli köpeğinin zehirli yiyecekleri yemesinin ardından ölmesiyle ortaya çıktı.

Sokak ve evcil hayvanların öldürülmesiyle ilgili Korkuteli Cumhuriyet Savcılığı tahkikat başlattı.

Duruma tepki gösteren hayvansever Burhan Uysal, “Korkuteli ilçe merkezinde köpeklerin hepsi değişik günlerde zehirlenerek öldürüldü. Hepsi evcil ve cins köpekler. 100. Yıl Atatürk Stadyumunda ve parklara bırakılan zehirli etleri yemeleriyle zehirlenerek öldürüldü. Kimseyi suçlamak istemiyorum ancak yapılan vahşet. Bunu yapana insan denemez. Zehirlenen köpekler, zehri atan caniden çok daha insancıl ve yardımsever. Dileğim bu caninin bir an önce yakalanması” dedi.

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