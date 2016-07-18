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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe girişimi hayvanları da etkiledi; 2 köpek kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

“TBMM’nin köpeklerinden haber bekliyoruz”

18 Temmuz 2016 18:32

Hülya Karabağlı

Ankara’da TBMM’nin de bombalandığı 15 Temmuz darbe girişiminin uzun gecesi sadece insanları değil hayvanları da çok korkuttu. Evlerde beslenenler de sokakta yaşayan hayvanlar nereye saklanacaklarını bilemedi. Ankara Doğal Hayatı Koruma ve Sokak Hayvanlarını Barındırma Derneği  Başkanı Aylin Cumalı, hayvanların kulak yapısının insanlardan farklı olduğunu, bomba, ses bombası, havai fişek, şimşek  çakması gibi olaylardan çok daha fazla etkilendiklerini söyledi. 

Yedikule Hayvan Barınağı yetkilisi Meral Olcay, Samatya’da bir mahalle köpeğinin 4 kurşun yarası aldığını, barınaktaki 2 yaşlı köpeğin de jet seslerinden korkup kalp krizi geçirdiklerini ve hayatlarını kaybettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne atılan bombadan çok sayıda sokak hayvanının beslendiği Beştepe’de hayvanların büyük sıkıntı çektiklerini gözlemlediğini anlatan Cumalı,  aynı gece evinde beslediği 80 kedisi ile köpeklerinin de korkudan nereye saklanacaklarını bilemediklerini söyledi.

Cumalı, T24’e 15 Temmuz gecesine ilişkin bilgi verirken, onca şehidin verildiği gecede hayvanlarla ilgili durumu aktarmanın tuhaf kaçabileceğini ifade etti.  Köpeklerin korkudan devamlı havladıklarını anlatan Cumalı, “Peki siz 80 kedinize ve köpeklerinize o anda ne yaptınız” sorusuna, “Kendilerini  güvende hissetmelerini sağlamaya çalıştım.  Sakinleşmeleri için uğraştım. Koltukların altlarına saklandılar. Köpeklerin  kulak yapısı  daha hassas olduğu için bombanın şiddeti  desibeli  çok büyük  bir gürültü olarak yansıyor” dedi.

 

“TBMM’nin köpeklerinden haber bekliyoruz”

 

 Cumalı, TBMM Kampüsündeki kedi ve köpeklerin durumu hakkında taraflarına henüz bilgi gelmediklerini ve Dernek tarafından bakılan tüm sokak hayvanlarını durumu için  tespit yaptıklarını söyledi.

 

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