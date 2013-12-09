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Çiçek ve Arınç: Balbay'a tahliye kararı diğer tutuklu vekillere de uygulanmalı

Cemil Çiçek: Memnuniyet duydum, umarım uzun süre tutuklu kalan herkesin mağduriyetleri giderilir; Bülent Arınç: Hayırlı olsun, bu tahliye kararı, diğer tutuklu vekillerin de tahliye edilebileceğini gösterir

09 Aralık 2013 22:03

CHP İzmir Milletvekili ve gazeteci Mustafa Balbay'ın tahliyesinin ardından Cemil Çiçek ve Bülent Arınç değerlendirmede bulundu.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, "Sayın Mustafa Balbay'ın tahliyesinden memnuniyet duydum. Geç de olsa bunun gerçekleşmesine sevindim. Umut ederim, uzun süreli tutuklu kalmış olanların da mağduriyetleri giderilir" dedi.

Hükümet kanadından Balbay'ın tahliye kararına ilk yorum Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan geldi. Arınç, "İki iki buçuk yıl önce NTV'de bir programda başlayarak defalarca, tutukluluk sürelerinin hak ihlali olduğunu, bunun tekrar değerlendirileceğini söylemiştim. Daha önce örnekleri de olmuştur, bir kişi herhangi bir suçla yargılanabilir fakat tutukluluk halleri bu kadar uzun olamaz. Tahliye edilip Meclis'te görevlerine başlamalılar, demiştim. Her şeye rağmen bu tahliye daha önce olmalıydı, Balbay Meclis'te görevine daha önce başlayabilmeliydi. Tahliye şimdilik sadece Balbay için geçerli oldu. Anayasa Mahkemesi'nin bu karırına uyamamak sözkonusu değildi. Mahkemenin bugünkü tahliye kararı, Anayasa Mahkemesi'nin kararının diğer tutuklu vekiller için de uygulanabilir oluduğunu göstermektedir. Tebrik ediyorum, hayırlı olsun" değerlendirmesinde bulundu.

"Hükümeti düşürmeye teşebbüs" suçlamasıyla 34 yıl 8 ay ağır hapis cezasına çarptırılan Mustafa Balbay, 4 yıl 278 gün tutuklu kaldıktan sonra Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla tahliye edildi. Savcılık mütaalası yönünde Balbay'ın tahliyesine karar veren 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ayrıca, Balbay'a adli kontrol çerçevesinde 'yurtdışına çıkış yasağı' koydu.

Balbay, bu akşam CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşecek, yarın ise Meclis'de yemin edecek.

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