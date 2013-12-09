Mustafa Balbay hakkında 4 yıl 278 gün sonra tahliye kararı!

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Ergenekon davası kapsamında 4 yıl 278 gün önce tutuklanan CHP İzmir Milletvekili gazeteci Mustafa Balbay hakkında, savcılığın mütaalası yönünde tahliye kararı verdi. Balbay'ın Sincan Cezaevi'nden tahliye işlemleri gerçekleştirilmesinin ardından cezaevinden çıktı. Mahkeme, Balbay hakkında, adli kontrol çerçevesinde "yurtdışına çıkış yasağı" koydu. Balbay, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi'yken el konan bilgisayarındaki günlüklerdeki anlatımları temel dayanak gösterilerek "hükümeti düşürmeye teşebbüs" suçlamasıyla 34 yıl 8 ay ağır hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkûmiyet kararının gerekçesinin yazımı bitmeyen ve Yargıtay'daki temyiz aşaması başlamayan Balbay'ın, hakkındaki hükmün onaylanarak kesinleşmesi durumunda tekrar cezaevine girmesi gündeme gelecek. Anayasa'nın 84. maddesi uyarınca, kesinleşmiş ceza hükmünün TBMM Genel Kurulu'na bildirilmesiyle Balbay'ın ve benzer durumda olan CHP Zonguldak Milletvekili Prof. Mehmet Haberal'ın TBMM üyelikleri düşecek. Tutukluyken 11 Haziran 2011 seçimlerinde CHP'den İzmir milletvekili seçilen Balbay, tahliyesini izleyen günlerde Genel Kurul'da "milletvekili yemini" ederek TBMM çalışmalarına katılmaya başlayacak.

Anayasa Mahkemesi çarşamba günü (4 Aralık 2013), Ergenekon davasında “hükümeti düşürmeye teşebbüs” suçlamasıyla 34 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’ın hak ihlaline uğradığı gerekçesiyle yaptığı bireysel başvuruyu karara bağladı. Anayasa Mahkemesi, Balbay ile ilgili olarak, “Yasama faaliyetlerine katılmadıkları gerekçesiyle milletin temsil yetkisi ölçüsüzce ihlal edilmiştir” kararına vardı ve CHP İzmir Milletvekili’ne 5 bin lira tazminat ödenmesine karar kıldı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin kararını bugün (9 Aralık 2013) ele aldı. Savcılığın tahliye mütaalasını mahkemeye sevk etmesini takiben, 13. Ağır Ceza Mahkemesi, akşam saatlerinde verdiği karar metninde "Tutukluluk süresinin makul süreyi aşması, seçilme hakkının ihlal edilmesi nedeni ile ihlal kararı kapsamında Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkında Kanun'un 50/1 ve 2. maddesi gereğince müvekkillerinin bihakkın tahliyesine karar verilmesini talep etmiştir.

Karar metninde ayrıca "Tutuklanmayı haklı gösterecek somut olay, olgu ve bilgi mevcut olmadığı halde tutuklandığı iddiası yönünden "açıkça dayanaktan yoksun olması" ve adil yargılama hakkı ile ifade hürriyetinin ihlal edildiği iddiaları yönünden "başvuru yönünden kabul edilemez olduğu" belirtildi.

13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliye kararını Ankara Sincan Savcılığı'na göndermesini takiben tahliye işlemlerine başlanan Mustafa Balbay, akşam saatlerinde cezaevinden ayrıldı.

Eşi ve Haberal kucakladı

Mustafa Balbay'ı cezaevindeki koğuşundan çıktıktan sonra eşi Gülşah Balbay ve kendisi gibi Ergenekon davasında yargılanan CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal kucaklayarak karşıladı.